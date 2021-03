Caterina Balivo mai vista così, contro il marito “Io al lavoro e lui esce senza nemmeno avvisare”

Spread the love











Caterina Balivo è una delle conduttrici di maggiore successo degli ultimi anni. Come tutti sappiamo, la conduttrice ha lavorato in Rai fino a pochi mesi fa. Era al timone di una trasmissione di grande successo, poi nel corso dell’ultima puntata l’annuncio. La conduttrice ha così comunicato a tutti i telespettatori che quella sarebbe stata la sua ultima volta al timone della trasmissione ed infatti così è stato. Ha continuato a rimanere attiva sui social network, dove ha mantenuto un dialogo con i suoi followers, coinvolgendoli come sempre sulla sua vita privata e familiare. Proprio nelle scorse ore, la conduttrice ha utilizzato proprio i social per poter dire la sua sugli uomini maschilisti, esprimendo il suo parere al riguardo. La conduttrice si sarebbe lasciata andare a dei commenti che hanno sorpreso tutti quanti.

Caterina Balivo, la conduttrice sui social contro gli uomini maschilisti

La Balivo, proprio nelle scorse ore ha voluto affrontare un tema davvero molto spinoso. Sembra che la conduttrice si sia scagliata contro gli uomini che non si prendono cura della famiglia. Poi, si è anche scagliata contro il sistema che purtroppo da sempre vede il genere femminile, come quello che deve sempre pagarne le conseguenze. Intervistata anche dal settimanale F, la conduttrice sembra aver anche attaccato il marito Guido Maria Brera, ma per quale motivo?

L’attacco al marito Guido Maria Brera

Parlando di maschilismo, sembra che nel corso dell’intervista la conduttrice abbia anche parlato del marito. Rivolgendosi alla giornalista, la conduttrice avrebbe detto “Mi chieda se è maschilista: la risposta è no”. Insomma, Caterina sembra abbia voluto ribadire che il marito, per sua fortuna non è maschilista. Poi però, nei approfitta e aggiunge: “Mi chieda se si scoccia quando il sabato sto tre ore al telefono per lavoro, mentre lui se ha impegni nel fine settimana esce e neppure avvisa: la risposta è si”. Insomma, nessun grave attacco da parte della conduttrice nei confronti del marito, ma di certo qualcosa che la infastidisce sembra esserci.

La conduttrice al fianco delle donne

Poi, nel corso della sua intervista, continua a ribadire il fatto che spesso le donne si trovano a “pagare il prezzo più alto” e che questo purtroppo è un dato di fatto. Poi parla anche del Covid e del motivo per il quale ha dovuto lasciare il suo lavoro, almeno per il momento. La Balivo racconta di aver dovuto chiudere in anticipo il programma Vieni da me e che il marito era stato costretto ad andare via da casa, per evitare di essere esposto al contagio. I figli sono rimasti senza scuola, così come tutti gli altri bambini. Per tutte queste ragioni, la conduttrice avrebbe preferito lasciare il suo posto di conduttrice almeno per il momento, per stare vicino ai figli.

