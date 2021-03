canzone-segreta-francesca-fialdini-ospite,-inaspettatamente-fa-polemica-e-si-toglie-qualche-sassolino-dalla-scarpa

Spread the love











Continua la trasmissione Canzone Segreta, un omaggio ad attori, presentatori, cantanti che sono nel cuore degli italiani e a cui viene organizzata una sorpresa con il sottofondo musicale di canzoni a loro particolarmente care.

Nelle varie puntate abbiamo visto personaggi che si sono molto emozionati e che ci hanno fatto emozionare e, alla conduzione, una Serena Rossi molto dolce, sempre educatissima e quasi fan dei vari ospiti in studio. La formula piace, è fresca e gradevole e la commozione sul viso e negli occhi dell’ospite di turno è autentica.

Ospite Francesca Fialdini che fa un po’ di polemica

Ieri, tra gli altri personaggi omaggiati da Serena Rossi c’era anche la conduttrice di Rai 1 Francesca Fialdini che è stata tanto felice della sorpresa che le è stata fatta e si è anche molto emozionata. Per lei a cantare sul palco Francesco Gabbani che le ha dedicato ‘Una carezza in un pugno”, la canone del cuore della Fialdini.

Ma Francesca ha fatto anche un po’ di polemica anche se con toni molto pacati. Infatti, quando è rimasta sulla seduta sulla sua poltrona prima che si accendessero le luci e iniziasse l’omaggio, dal pubblico, come per ogni ospite, le sono state rivolte delle domande a cui lei ha risposto molto schiettamente. E quando le è stato chiesto se avesse paura, lei ha risposto così: “Paura? No, la paura è legata alle cose che non vuoi che gli altri scoprano di te. Mi piacerebbe che gli altri scoprissero più di me”.

E poi ha continuato approfittando del momento per fare chiarezza su una questione che le sta molto a cuore e ha detto: “Non mi espongo mai, però di me inventano sempre tutto … Curioso no? Se non racconti la tua vita sui social oggi sembra che la tua vita non esiste. Io ho una vita come tutti, ma nessuno la vuole vedere e dicono che nascondo le cose. Assurdo no?”.

E poi, ancora: “Quando mi deciderò a fare un post vuole dire che sarò molto invecchiata su questo argomento”.

Le sorprese per Francesca Fialdini

Oltre a Francesco Gabbani, per lei sul palco la mamma Ivana, una sua ex insegnate di inglese Ornella, e il suo migliore amico, Matteo.

Matteo, che è un giornalista, sa molte cose della vita privata della Fialdini, infatti lei ironicamente ha detto che se qualcuno vuole sapere qualcosa della sua vita può chieder a Matteo.

