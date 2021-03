Canzone Segreta, Amanda Lear a Serena Rossi “sembro bella perché sto accanto a una brutta “, Serena Rossi si gela e cala il silenzio

Spread the love











Ieri a Canzone segreta tanti gli ospiti che sono stati omaggiati con canzoni del cuore, amici e familiari.

E’ stata una festa per Paola Perego, Francesca Fialdini Raoul Bova e tanti altri che, seduti ad assistere allo spettacolo solo a loro dedicato, a stento, sono riusciti a trattenere le lacrime come è accaduto a Claudia Gerini quando sono arrivate le figlie o a Raoul Bova quando sono stati citati i genitori che l’attore ha perso da poco tempo.

Amanda Lear fa una gaffe con Serena Rossi “Sembro bella perché sta accanto a una brutta”

Ieri ospite da Serena Rossi è andata Amanda Lear che, nonostante non abbia mai rivelato la sua età, è certamente abbastanza avanti con gli anni. Su Amanda Lear da sempre c’è stato mistero sull’età, su dove ha vissuto, dove è nata ecc. E’ proprio questo alone di mistero che ha contribuito a rendere questa donna così affascinante.

Ieri sul palco accanto a Serena Rossi c’è stato, però, qualche momento di imbarazzo.

Infatti, Serena Rossi con tanta dolcezza, che è solita avere, le ha chiesto il segreto della sua bellezza e Amanda Lear, facendo una terribile gaffe le ha risposto: “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…”.

Serena Rossi, a quelle parole, è rimasta a bocca aperta perché vicino alla Lear sul palco c’era solo lei e allora Amanda Lear, appena si è resa conto dello scivolone in cui era incorsa, ha provato subito a rimediare dicendo: “Mhh non dico per te…”.

Serena Rossi, a quel punto, ha fatto finta di niente e ha sorriso.

La seconda gaffe di Amanda Lear

Poi Serena Rossi, cambiando argomento le ha chiesto chi si aspettava di vedere e la Lear, che anche questa volta è stata decisamente poco delicata, le ha risposto: “Di solito fanno venire la gente che non vuoi vedere più nelle tua vita”. Anche dopo questa frase la Rossi è riuscita a sorridere e poi gli amici che hanno omaggiato Amanda Lear sono stati Jean-Paul Gaultier e Pippo Baudo che sono intervenuti con due videomessaggi, mentre in studio per lei sono andati Mario Ermito Sergio Muniz e Francesco Monte che hanno cantato.

E la Lear ha commentato così: “Invecchiano bene … ”.

