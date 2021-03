belen-rodriguez-brutale-attacco-“cambi-uomini-come-…”,-la-reazione-di-belen-non-si-fa-attendere

Spread the love











Belen Rodriguez nelle scorse ore sui social ha voluto rispondere alle critiche pervenute in quest’ultimo periodo sul suo conto. La showgirl argentina, come tutti sappiamo, è una delle donne più famose del nostro paese. E’ una delle donne più desiderate del nostro paese, ma anche spesso al centro delle critiche e delle polemiche. Dopo aver ricevuto diversi commenti, apparsi sotto ad una foto da lei pubblicata, dove si trova insieme al suo compagno, Belen ha deciso di rispondere per le rime. Ma cosa ha dichiarato la nota showgirl?

Belen Rodriguez sbotta su Instagram

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi, la showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae in ascensore, insieme ad Antonino Spinalbese, il suo compagno. In questa foto, l’argentina è apparsa in ascensore, con addosso una maxi giacca a quadri, tutta abbottonata. Se in tanti hanno commentato, sottolineando quanto fossero belli insieme Belen ed il fidanzato, dall’altro, in molti hanno criticato il suo outfit. Altri ancora sembra che abbiano voluto essere molto cattivi, facendo delle insinuazioni su questa nuova relazione della showgirl con il noto hair style. In genere, la Rodriguez è abituata agli attacchi ed insulti e spesso non replica nemmeno. Questa volta però ha voluto dire la sua.

La showgirl risponde alle critiche

È stato proprio nella giornata di ieri, durante una pausa, mentre Belen stava facendo uno shooting, che la stessa ha voluto replicare alle critiche. Dopo aver detto che ormai è di moda parlare e replicare poi sui social, ormai sembra essere costante anche la presenza degli haters sui social. Poi, ha raccontato di aver pubblicato la foto nelle scorse ore, dove si trovava insieme al suo compagno in ascensore e di aver letto “delle cose allucinanti”. Poi Belen dice di essere stata criticata per via della sua giacca ed ha ribadito che ognuno si veste come vuole. Ma sembra che la cosa che le abbia dato più fastidio, sia stata un’altra.

“Cambi uomini come mutande”, l’attacco sui social e la replica dell’argentina

“La cosa che mi dà più fastidio, è leggere ‘cambi uomini come mutande’. Volevo precisare che io le mutande le cambio più spesso. La mia vita privata, con chi scelgo si stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei”. Insomma, sembra proprio che Belen abbia voluto in qualche modo replicare a queste accuse e attacchi, rispondendo per le rime. Molti la invitano a non prestare attenzione a queste critiche ed a godersi soltanto la gravidanza e l’arrivo della sua bambina che si chiamerà Luna Marì.

