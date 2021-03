amici:-ibla-eliminata

La prima manche della seconda puntata del serale si chiude con la sconfitta della squadra capitanata da Arisa-Cuccarini che, dopo la scorsa settimana, ha perso un altro elemento: la cantante Ibla. Come sempre attaccata da Rudy Zerbi, l’allieva è stata difesa dalla sua coach Arisa, ma la giuria non l’ha salvata.

La prima manche della seconda puntata del serale, giocata dalla squadra di Zerbi-Celentano contro quella di Arisa-Cuccarini, si è chiusa con un’altra sconfitta da parte del team delle due insegnanti: già la scorsa settimana era andata allo stesso modo e ad essere eliminata era stata la cantante Gaia.

Questa volta, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno indicato come candidati all’eliminazione per la squadra avversaria Martina, Ibla e Alessandro. In particolare, Rudy Zerbi, che ha voluto una comparata tra Ibla e la sua allieva Enula per mostrare la grande differenza di femminilità e sensualità mostrata, ha espresso una dura opinione nei confronti della cantante della squadra di Amici.

Ibla era stata voluta nella scuola proprio da Rudy Zerbi che però ha spiegato che, pur essendo entrata con ottimi presupposti, la cantante si è persa durante il suo percorso, privilegiando scrivere pezzi come “Muevelo” che, anche se possono avere un risultato migliore nell’immediato, non sono argomenti che interessano a Zerbi.

Ibla: il saluto ad Amici

Il primo ad essere salvato del trio a rischio eliminazione è stato Alessandro, mentre Martina e Ibla si sono affrontate nella sfida finale, che ha visto come perdente la cantante del team di Arisa, che ha portato sul palco il suo primo inedito “Libertad” e il suo nuovo pezzo “Muevelo”, dedicato ironicamente a Rudy Zerbi, che l’ha tanto criticata.

“Se Ibla fosse una cantante professionista io andrei ai suoi concerti perché mi gasa!”, ha detto invece Arisa, di supporto alla sua allieva.

Maria De Filippi, come al solito, prima di dare il verdetto ha ricordato che quello di Amici è un percorso che naturalmente porta a un solo vincitore, per cui lasciare il programma non deve essere vissuto come una tragedia, ma come un punto dal quale partire.

L’eliminata è stata Ibla, che ha definito l’esperienza di Amici come un regalo che non si sarebbe mai aspettata dalla sua vita e ha voluto ringraziare, nonostante tutto, anche Rudy Zerbi che l’ha voluta fortemente nella scuola, così come tutti i suoi compagni.

