akash-kumar-attacca-ilary-blasi

Akash Kumar è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Il modello in una recente diretta su Instagram ha parlato di alcune conduttrici televisive tra cui anche la bella Ilary Blasi; in particolare, per quest’ultima ha speso delle parole tutt’altro che carine. Ma cosa avrà detto Akash?

Akash Kumar dopo la sua breve partecipazione all’Isola dei Famosi è tornato in Italia, e ha ripreso l’uso dei suoi social. Il modello è quindi tornato a parlare con i suoi fan e proprio di recente ha fatto una diretta Instagram in cui ha espresso il suo parere su alcune conduttrici televisive.

In particolare, a far discutere sono le parole che Akash ha riservato per la bella Ilary Blasi; ma vediamo cosa ha detto nello specifico il modello.

Akash: parole al vetriolo contro la Blasi

Akash recentemente su Instagram ha fatto una lunga diretta in cui ha parlato della sua recente partecipazione all’Isola dei Famosi, e di alcune conduttrici televisive. In particolare il modello ha ribadito quanto stimi la conduttrice di Ballando con le Stelle:

“L’unica donna che è tanta roba è Milly, grandissima signora. Posso solo dire cose belle di lei. Quando ero a Ballando mi disse: “Sei troppo forte per fare televisione, non la fare. Fai la moda, che è quello che fa per te, devi seguire la strada del fashion e non della tv“. Davvero una persona speciale.

Se per Milly Carlucci il modello ha speso delle ottime parole non si può dire lo stesso per Ilary Blasi; sull’attuale conduttrice dell’Isola Kumar ha detto:

“Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Totti io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo”.

Parole durissime quelle di Akash che hanno scatenato la reazione del web. Adesso ciò che si stanno chiedendo tutti è se la Blasi deciderà di replicare alle parole del modello.

