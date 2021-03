50-ricette-per-il-menu-di-pasqua

La Pasqua si avvicina ed è arrivato il momento di studiare il menu perfetto. La tradizione dice che non devono mancare a tavola le uova e la colomba, simboli della festa. E perché non ispirarsi a questa consuetudine reinterpretandola con un po’ di fantasia?

Le uova

Partiamo dalle uova. Oltre a quelle di cioccolato che i bambini apriranno finalmente dopo il pranzo, portiamole colorate anche in tavola. Guardate il nostro tutorial per fare le uova colorate: scoprirete che sono semplicissime e divertenti da realizzare anche con l’aiuto dei più piccoli. E se avete voglia di mangiarle sin dall’antipasto, inseritele nel menu di Pasqua con una ricetta simpatica come quella delle piccole pasqualine. Torte salate in versione mignon per omaggiare ogni ospite del pranzo con una gustosa monoporzione.

I primi

Se siete amanti della tradizione, poi, non potete fare a meno di scegliere una ricetta con la pasta fresca. Ma vista l’occasione speciale, prima di esibirvi nelle vostre imperdibili tagliatelle fresche all’uovo, vi consigliamo di consultare la nostra raccolta dedicata ai primi piatti per la Pasqua: qui troverete l’ispirazione in equilibrio tra tradizione e innovazione.

L’agnello

E se anche quest’anno pensate di preparalo, dedicate qualche minuto a un piccolo ripasso su come cucinare bene l’agnello. Essendo una carne dall’odore molto forte sarà infatti necessario prepararla e cucinarla nel modo migliore. Un po’ di tecnica non guasta mai.



Se invece preferite puntare su qualcosa di diverso, ecco la nostra raccolta di ricette di secondi pasquali.

La colomba

La colomba è simbolo di pace e salvezza e non può non “volare” sulla nostra tavola. Se avete voglia però di proporla in una versione davvero unica, provate la ricetta della tatin alla colomba!

Ingredienti per 4 persone

Panna fresca g 200 – 4 mele Golden – zucchero – burro – un quarto di colomba

Procedimento

Con uno scavino ricavate da ogni mela 8 palline che distribuirete in altrettanti stampini (ø cm 8) imburrati e con il fondo rivestito con un disco di carta da forno, anch’esso imburrato. Preparate del caramello cuocendo 4 cucchiai di zucchero con poca acqua e 35 g di burro. Pelate, fate a dadini quel che resta delle mele e rosolatele con una noce di burro e 2 cucchiai di zucchero. In ogni stampino colate un poco di caramello, poi proseguite a strati con pezzi di colomba e dadini di mela. Infornate le tortine a 200° C per 10 minuti, poi capovolgetele nei piatti e servite con la panna battuta (non montata).

Ed ora, ecco 50 ricette per comporre il vostro menu di Pasqua viaggiando tra grandi classici e spunti creativi