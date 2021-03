Spread the love











Valentina Autiero dopo l’addio a Uomini e donne si racconta in una lunga intervista e parla del suo lavoro: ecco cosa fa oggi Chi ha guardato Uomini e donne in passato sicuramente si ricorderà di Valentina Autiero. La dama di Anzio ha fatto parte del parterre per molti anni, decidendo di lasciare il programma dopo […]

L’articolo Uomini e Donne, ricordate Valentina Autiero? Ecco come si mantiene oggi proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...