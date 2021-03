TG BYOBLU24 | 26 marzo 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune delle notizie del Tg:

Il certificato sanitario europeo sembra essere sempre più realtà. Un documento che viene presentato come la soluzione per far ripartire il turismo, ma che nasconde diverse criticità e che potrebbe essere in contrasto con alcune libertà garantite a livello costituzionale.

Abbiamo parlato ieri dell’idea del ministro dell’Istruzione di adottare il tampone rapido a settimana per il rientro in classe anche dei bambini dal nido all’infanzia. Un gruppo di avvocati però non la pensa allo stesso modo e ha presentato una diffida. L’avvocato Alessandra Barana, intervenuta su Byoblu.

Non c’è reato di «false dichiarazioni del privato in atto pubblico» per chi non dica il vero nella autocertificazione per spostarsi. Oggi, un ragazzo di 24 anni accusato di aver detto il falso in una autocertificazione lo scorso marzo 2020, è stato assolto.

Per la politica estera vi raccontiamo il caso della nave cargo rimasta bloccata nel canale di Suez e che impedisce il passaggio delle altre navi merci. Quali sono le implicazioni politiche?

Claudio Messora