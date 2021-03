Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, svelato il sesso del figlio di Martina Sebastiani

Martina Sebastiani è una delle concorrenti di Temptation Island 2018; dopo la sua rottura con l’allora fidanzato Gianpaolo Quarta, la ragazza si è allontanata dalla tv e adesso è in dolce attesa del suo nuovo compagno. In queste ore ha svelato il sesso del nascituro e anche il nome. Scopriamo insieme come si chiamerà il primo figlio di Martina.

Nel 2018 Martina Sebastiani aveva preso parte al reality delle tentazioni con il suo fidanzato di allora, Gianpaolo Quarta.

La coppia non ha resistito alle dure prove d’amore e fedeltà alle quali le coppie vengono sottoposte durante il programma, causando un allontanamento di Martina dalla tv; nonostante la scelta di non partecipare più a nessun programma tv, Martina è molto attiva sui social.

Tramite Instagram la ragazza aveva già fatto sapere di essere in dolce attesa del suo compagno, anche lui fuori dal mondo della tv e del quale non si conosce nulla.

I social hanno permesso alla ragazza di condividere anche il nome e il sesso del nascituro.

Leggi anche: Temptation Island Martina insultata risponde furiosa

Sarà un maschietto o una femminuccia?

È diventato virale il nuovo modo di fare un “baby shower” ossia un evento tipico americano, durante il quale la madre rivela il sesso del nascituro in un modo decisamente molto peculiare.

Arrivata anche in Italia, questa tradizione è amata dalle influencer che, sempre sfruttando Instagram, fanno sapere ai fan in questo modo notizie sui propri bambini. Dopo numerose foto molto dolci in cui vedevamo il pancione di Martina crescere, ecco che arriva la notizia ufficiale: il nascituro sarà una famminuccia.

Il nome della figlia sarà Vittoria, proprio come la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, annunciato insieme al sesso, in una cascata di palloncini rosa lanciati nella stanza. Gioia e felicità sui volti dei futuri neo genitori che, adesso, devono solo aspettare con ansia l’arrivo di Vittoria!