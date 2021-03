Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Temptation Island? La coppia risponde ufficialmente

Una coppia nata recentemente sotto i riflettori del Grande Fratello Vip sbarcherà anche sull’isola delle tentazioni?

La trasmissione radiofonica Turchesando lo ha chiesto ai diretti interessati, o almeno ad una metà della coppia. Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga.

Quest’ultimo, come riportato nelle dichiarazioni anche da Isa&Chia, ha parlato del suo rapporto germinato all’interno della casa del Grande Fratello Vip con Rosalinda, all’epoca ancora impelagata in un rapporto di durata decennale con Giuliano che, però, non sentiva più di voler proseguire.

Ecco le parole di Andrea Zenga:

“Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella situazione di lockdown. È un po’ la prova del nove. Nonostante il non potere uscire stiamo benissimo. Non lo sentiamo il lockdown, stiamo talmente bene.”

Andrea Zenga, fra i tanti temi trattati nel corso dell’interlocuzione radiofonica, ha parlato anche dell‘indiscrezione, ventilata da alcuni fan, che lui e Rosalinda Cannavò approdino alla prossima stagione di Temptation Island; nota a margine – per chi non lo ricordasse – il fidanzato di Rosalinda aveva già partecipato a Temptation Island VIP nel 2018, nell’edizione condotta da Simona Ventura, affiancando l’allora sua compagna Alessandra Sgolastra.

Andrea Zenga, però, smentisce ogni voce in proposito e non appare affatto intenzionato a replicare l’esperienza sull’isola delle tentazioni, essendo invece più interessato a vivere la sua storia d’amore con Rosalinda: