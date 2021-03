oscar-frayer,-incidente-fatale-per-il-cestista:-aveva-23-anni

Spread the love

Incidente stradale fatale per Oscar Frayer che ha perso la vita a soli 23 anni. Lutto nel mondo del basket

(@GettyImages)

Una morte che sconvolge il mondo del basket, Oscar Frayer si è spento in seguito ad un incidente stradale che gli è costato la vita. Ad annunciarlo è la Grand Cayon University con la quale giocava a basket, proprio pochi giorni fa il ragazzo appena 23enne ha preso parte al torneo NCAA salvo poi perdere contro lo Iowa.

Oscar Frayer, le dinamiche dell’incidente: altre due vittime

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Oscar Frayer alla guida dell’autovettura si è schiantato contro un albero che è costato la vita ad altre due persone: la sorella, Andrea Moore ed una terza di cui l’identità non è stata ancora resa nota. Non è chiara la dinamica dell’incidente, ovvero il motivo per cui l’autovettura è uscita fuori strada, è tutto al vaglio delle autorità competenti.

Certamente un drammatico incidente che travolge l’intero mondo del basket, classe ’98 Oscar Frayer ha dovuto abbandonare prematuramente quello che era il suo sogno.