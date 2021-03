Motorola Moto G100, lo smartphone di fascia media si fa bello. E più veloce

Dieci anni dopo il primo modello della serie MotoG – una famiglia di dispositivi creata per rivoluzionare l’industria della telefonia mobile – Motorola annuncia il Moto G “più veloce di sempre”: il Moto G100. La sfida dell’azienda di proprietà di Lenovo per questi dispositivi di fascia media è sempre quella riuscire a coniugare prestazioni che si avvicinano ai modelli top di gamma mantenendo al tempo stesso un prezzo accettabile. Il Moto G100 è il primo device di questa famiglia ad essere dotato di un processore Qualcomm Snapdragon della serie 800. E questo è già un voler guardare in alto. Non manca il 5G, connettività di ultima generazione, e questa non è una novità in casa Motorola. C’è poi un sistema di fotocamere professionali per foto in ogni condizione di luce e la compatibilità con la nuova piattaforma Ready For di Motorola: collegando Moto G100 ad un monitor, TV o PC tramite cavo HDMI, è possibile visualizzare i propri contenuti sul grande schermo: giochi, videochiamate, attività multi-tasking e molto altro.

