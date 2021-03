Spread the love











Secondo quanto emerge dalla denuncia dell’ex compagna Alessandra Cataldo, Morgan non avrebbe accettato la decisione di terminare la relazione minacciandola con continue telefonate e messaggi. Nuova brutta vicenda giudiziaria in vista per Morgan dopo la confisca del suo appartamento nel 2019 a causa del mancato pagamento degli alimenti alle figlie. Il cantante all’anagrafe Marco Castoldi […]

L’articolo Morgan denunciato per stalking dalla ex fidanzata: “Ho scritto solo delle poesie” proviene da Leggilo.org.

