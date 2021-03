Mietta e l’ex marito a L’Isola dei Famosi: ecco chi è

Spread the love

L’ex marito della nota cantante italiana Mietta, si trova attualmente sull’Isola dei Famosi. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta

Mietta (Instagram)

Daniela Miglietta, in arte Mietta, è una cantante italiana nata in Puglia, per l’esattezza a Taranto. La sua passione per la musica è nata fin dalla sua giovinezza, tanto da formare una cover band insieme ad un paio di sue amiche.

All’età di venti anni raggiunge i palcoscenici importanti, soprattutto grazie alla partecipazione alla trentanovesima edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione si è presentata nella categoria dei giovani, nella quale ha trionfato con il brano intitolato “Canzoni”.

Nel corso della sua carriera ha preso parte alla kermesse canora per altre sette volte, tra cui ricordiamo quella al fianco di Amedeo Minghi. La coppia si è esibita nella canzone “Vattene amore”, piazzandosi al terzo posto ma ottenendo un successo clamoroso.

Anche se la sua fama proviene prevalentemente dalla sua attività legata alla musica, va detto che Mietta ha recitato all’interno di alcune pellicole a partire dalla metà degli anni novanta. L’ultima di queste invece, è arrivata proprio quest’anno, con il titolo “Generazione Neet”, diretta dal regista Andrea Biglione.

L’ex marito di Mietta

Per quel che riguarda la sua sfera privata, la cantante ha un figlio nato dalla relazione con Davide Tagliapietra. Il piccolo si chiama Francesco Ian ed è venuto al mondo nel 2010.

In passato tuttavia, verso gli anni novanta, Daniela è stata impegnata sentimentalmente per diverso tempo con un altro uomo del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando dell’attore ed ex modello Brando Giorgi.

Quest’ultimo attualmente è sposato con Daniela Battizzocco, showgirl italiana, dalla quale ha avuto due figli. Proprio in queste ore, l’ex di Mietta si trova sull’Isola dei Famosi. Il naufrago è approdato in Honduras qualche giorno dopo rispetto agli altri concorrenti, entrando in gioco a partire dalla seconda puntata.

Brando è famoso in particolare per aver recitato all’interno di alcune famose serie tv italiane, tra le quali “Incantesimo”, “Un posto al sole”, “Vivere” e “Centovetrine”.

Adesso è immerso in questa nuova avventura, nella quale ha fin da subito attirato l’attenzione. Nello specifico, già dal suo arrivo ha dichiarato di aver visto gli altri naufraghi stremati, scatenando la reazione in primo luogo di Elisa Isoardi, ex di Matteo Salvini.

Secondo quest’ultima Giorgi, essendo appena arrivato, non doveva permettersi di parlare in quel modo, bensì, stando alle sue parole, doveva entrare nel gruppo in punta di piedi.

Ovviamente dal suo canto l’attore si è difeso, affermando che lui ha semplicemente espresso il suo parere, tuttavia sembra proprio che la vicenda non sia chiusa e, secondo noi, nei prossimi giorni ne vedremo delle belle.