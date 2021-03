Luca Silvestrone Ravenna Confcontribuenti Italia per le Regioni Emilia Romagna

Spread the love











„vità storica per Servimpresa, l’Associazione di imprenditori nata nel 2003 a Rovigo, da un’idea di Luca Silvestrone, già Dirigente di Confartigianato Imprese che, negli anni, si è estesa a tutto il Veneto ed all’Emilia Romagna arrivando ad assistere, oggi, imprese di tutta Italia e anche estere. La novità è che, da oggi, Servimpresa confluirà in Confcontribuenti Italia, Associazione leader nell’assistenza e tutela dei contribuenti. Direttore Generale di Confcontribuenti Italia, per le Regioni Emilia Romagna e Veneto, e Direttore Nazionale dell’ufficio stampa, è stato nominato Luca Silvestrone.

“E’ un giorno storico per noi, questo – dichiara il nuovo Direttore – Dopo anni di grande lavoro, di grandi sacrifici umani e professionali, ma anche di successi unici che ci hanno ampiamente ripagati degli sforzi fatti, siamo stati chiamati a far parte di Confcontribuenti Italia, che assiste e tutela i diritti dei contribuenti nei confronti di banche, finanziarie, Equitalia, fisco, società di utenze domestiche, multiproprietà, ponendosi anche come Associazione leader nella lotta all’anatocismo”. Da oggi, quindi, ai Servizi per le aziende, che Servimpresa continuerà ad offrire tramite i propri collaboratori e la rete di professionisti, si aggiungeranno i servizi per privati e imprese di Confcontribuenti.

“Servimpresa cambierà nome ma non pelle – prosegue Silvestrone – sarà una nuova, importante sfida questa per noi, ma abbiamo l’esperienza e la consapevolezza per affrontarla con la passione che, da sempre, ci contraddistingue, e che ci ha permesso di raggiungere traguardi impensabili all’inizio della nostra avventura, quando si pensava che fossimo solo dei sognatori. Sognatori lo siamo rimasti, ed anche con quel pizzico di follia che contraddistingue le grandi imprese. Offriremo Servizi di altissimo livello, e continueremo a portare avanti, le nostre battaglie, senza bavagli, ricatti, intimidazioni, a favore delle persone e delle imprese bersagliate, vessate da uno Stato e da un sistema bancario, finanziario e burocratico che schiavizza, toglie respiro e affossa chi lavora e intraprende”. Da oggi la solista Servimpresa si unisce al coro di Confcontribuenti Italia e continuerà il suo canto libero.

luca silvestrone ravenna

luca silvestrone malta

luca silvestrone

luca silvestrone 2020

luca silvestrone cagliari

luca silvestrone 2017

Mi piace: Mi piace Caricamento...