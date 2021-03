la-doppia-morale-grillina:-ennesimo-scatto-di-carriera-per-mazzola,-ex-candidata-5-stelle-al-cda-rai

Una carriera a dir poco folgorante in quota Movimento 5 Stelle, lo stesso movimento che voleva aprire il Parlamento “come una scatoletta di tonno” e gridava “fuori i partiti dalla Rai”. Ma col tempo si cambia e i grillini si sono subito adeguati allo spoil system all’italiana.

Così arriva la nuova nomina e l’ennesima promozione in Rai per Claudia Mazzola: come ricorda il segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi, in 3 anni l’ex giornalista del Tg1 “è riuscita nel prodigio di effettuare un quadruplo scatto di carriera, un vero record che non ha eguali neanche nella Rai iperpoliticizzata”.