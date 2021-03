isola-dei-famosi:-zorzi-kumar-insulti

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi come di consueto ha commentato i naufraghi nella sua rubrica “Punto Z”; l’opinionista questa volta ha scelto di partire da Akash Kumar, lanciando delle pungenti frecciatine al modello, che ha immediatamente replicato sui social.

Come in ogni puntata dell‘Isola dei Famosi anche ieri sera, Ilary Balsi ha lasciato la parola a Tommaso Zorzi e alla sua fantastica rubrica “Punto Z“. L’opinionista in questo spazio commenta alcuni naufraghi, utilizzando solo parole che iniziano con la lettera “Z”.

Zorzi nella puntata di ieri ha deciso di partire parlando di Akash Kumar, e della sua dipartita nella puntata di lunedì. Come sempre Tommaso non si è risparmiato e ha speso per il modello delle parole di fuoco. Kumar dal canto suo, ha immediatamente replicato alle parole di Zorzi sui social.

Leggi anche: GF Vip, Tommaso Zorzi: spunta un altro flirt

Ma vediamo nello specifico cosa hanno detto Tommaso e Akash.

Tommaso attacca Akash che replica su Instagram

Tra Tommaso e Akash ci sono stati numerosi battibecchi, e anche adesso che il modello ha abbandonato il reality di sopravvivenza, tra i due continua ad esserci un duro scontro in corso.

Durante la sua rubrica “Punto Z” l’opinionista dell’Isola ha infatti lanciato delle pungenti frecciatine a Kumar; ecco come ha esordito Tommaso:

“Partirei subito con Z come zebedei. Gli zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia. Per citarti ‘Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Ora io credo che se lui se ne sia uscito con ‘La mia Isola l’ho già vinta’, beh l’Isola non la vinci uscendo dopo una settimana e non accettando di rimanere su Playa Parasita, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo”.

Il modello ha immediatamente replicato alle parole dell’opinionista su Instagram e ha rivelato:

“Ieri sera messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Tommaso Zorzi mamma mia, trash”.

Adesso bisogna vedere come deciderà di rispondere Tommaso; ciò che è sicuro per il momento, è che lo scontro nato tra i due continuerà ancora ad animare i social e l’Isola dei Famosi.