isola-dei-famosi:-quanto-guadagnano-i-concorrenti?

L’isola dei famosi mette a dura prova i suoi concorrenti ma, nonostante i kg persi e i nervi saltati, al rientro a casa riescono a raggruppare un bel gruzzoletto di soldi. Quanto guadagnano quindi i naufraghi dell’Isola dei famosi? Ci sono alcuni cachet che sono davvero da capogiro.

L’isola dei famosi non è solamente un reality che fa perdere qualcosa ai suoi naufraghi, anzi, in realtà c’è tanto da guadagnare a quanto pare.

Il cachet di alcuni naufraghi pare essere davvero stellare; le somme, rivelate dall’influencer Deinira Marzano, sono state confermate anche da numerosi rumors rimbalzati da una parte all’altra del web.

Scopriamo insieme chi sono i naufraghi più pagati e quelli meno pagati.

Elisa Isoardi la più pagata dei naufraghi

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano i cachet degli isolani vanno da 7.000 a 15.000 euro a settimana; la naufraga più pagata a quanto pare è proprio l’ex di Matteo Salvini, Elisa Isoardi con un cachet di 15mila euro settimanali.

Nelle parti “basse” di questa classifica degli stipendi troviamo, con 7000 euro, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Vera Gemma e Brando Giorgi; nel mezzo c’è Daniela Martani con 12mila euro.

Ferdinando Guglielmotti è pagato poco meno della Martani, con un totale di circa 11mila euro a settimana. Ci sarebbe un naufrago che, addirittura, avrebbe rifiutato il proprio cachet di 3000 euro proposto dalla produzione.

Il nome del naufrago meno pagato non è stato reso noto ma, si sa quasi con certezza, che Walter Zegna non è partito in Honduras proprio a causa del compenso che, secondo lui, sarebbe stato davvero troppo basso per i suoi standard.

Certo che, vista in quest’ottica, l’isola non appare poi così tanto terribile; mangiare cocchi e imparare a pescare non è poi così brutto se nel frattempo la sopravvivenza ci permette di guadagnare un bel gruzzoletto.

E voi? Cosa ne pensate di questi rumors? Credete siano veri?