Isola Dei Famosi: Brando Giorgi è il terzo eliminato

L’eliminato di questa quarta puntata è stato Brando Giorgi. È stato lui, infatti, il più votato al televoto contro Francesca Lodo che, invece, è riuscita a salvarsi. L’attore rimarrà a Parasite Island oppure tornerà in Italia?

Lunedì scorso sono stati Brando Giorgio e Francesca Lodo i nominati della puntata e così in questi giorni i due hanno dovuto sfidarsi al televoto. Il primo, da poco arrivato nella squadra dei Burinos, è stato votato dai suoi nuovi compagni soprattutto perché quello con cui hanno legato di meno.

La Lodo, invece, ha ricevuto nomination anche dai suo “avversari” e per questo temeva davvero di dover lasciare l’isola.

Alla fine, però, l’ex letterina è stata premiata dai telespettatori e si è salvata dal televoto. E per fortuna, visto che a quanto pare è l’unica che in spiaggia riesce a prendere qualche pesce!

A dover lasciare il gioco, quindi, è stato Brando Giorgio che, però, forse continuerà la sua avventura su Parasite Island!

Brando Giorgi: torna a casa o rimane?

Con il 66% dei voti contro i 24% ricevuti da Francesca è stato Brando Giorgi il più votato della serata e così l’attore, dopo aver raccolto le sue cose, ha lasciato la Palapa.

“Sono contento così!”

ha detto l’uomo, rispondendo alla conduttrice che gli aveva chiesto se volesse togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Quello che l’uomo non sa, come d’altronde nemmeno i suoi compagni, è che non è ancora finita qui. Ad attendere l’attore, infatti, c’è la Parasite Island. Si tratta di un’isola abitata da Fariba e Ubaldo, i due aspiranti naufraghi.

Come Ferdinando e Akash prima di lui, anche Giorgi sarà messo di fronte alla possibilità di rimanere in gioco e di continuare la sua avventura da lì.

La moglie, dallo studio, ha espresso il desiderio che il marito continui il reality. L’attore rimarrà in gioco o, come i suoi due ex colleghi, deciderà di tornare per sempre in Italia?