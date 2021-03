Iniala Harbour: uno sguardo al boutique hotel più atteso di Malta

Tra le aperture più attese del 2021, Iniala Harbour House Malta situato vicino ai bastioni di Santa Barbara è una location di grande fascino. Un concept sofisticato capace di combinare design minimale e stile barocco. Gli ospiti sono invitati a vivere un’esperienza colma di suggestioni, respirando atmosfere lussuose che lasciano un’impronta indelebile.

A dare vita a quello che si preannuncia già il the place to be dell’isola, il lavoro sinergico di tre studi di interior: A-Cero dalla Spagna, Autoban dalla Turchia, e lo studio locale DAAA HAUS. La struttura, inserita all’interno di un prestigioso palazzo storico, è ricavata dall’unione di quattro abitazioni. Tutti gli elementi preesistenti sono stati mantenuti e restaurati, tra storia e innovazione, il boutique hotel offre un mix eclettico, in cui il design abbraccia con delicatezza il patrimonio de La Valletta.

L’hotel dispone di quattro suite d’autore, con balconi privati e piscine. La gemma nascosta è The Hideaway, un ambiente da guesthouse su misura con due camere e due suite. Distribuite su cinque piani, ogni camera occupa un intero livello e vanta un design unico. Tessuti pregiati e piastrelle con motivi in cemento, carte da parati ispirate alla tradizionale tappezzeria maltese, il tutto progettato per rendere omaggio al ricco patrimonio della città.

A completare l’esperienza l’Iniala Spa, incorniciata tra volte originali, dispone di una piscina coperta riscaldata, sale per trattamenti, bagno turco, sauna e area relax, nonché una suite fitness all’avanguardia, chiamata The Works. Obiettivo del boutique hotel offrire agli ospiti esperienze uniche, tra questi il tour privato nei sotterranei de La Valletta, la visita di un laboratorio di fotografia subacquea e la possibilità di noleggiare la lussuosa barca Spirit Of Iniala.

Infine, non solo leisure. Cuore di Iniala è infatti la filantropia. Il Gruppo sostiene la Fondazione Inspirasia, dedicata al finanziamento e al sostegno di progetti nel settore sanitario e dell’istruzione per le comunità emarginate e per persone con disabilità. A Malta, la fondazione ha recentemente lanciato Malta Together, in risposta all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, e organizza annualmente i Malta Social Impact Awards (MSIA).