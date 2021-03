il-paradiso-delle-signore-5-ludovica-sta-usando-marcello-o-lo-ama-davvero?

Il Paradiso delle Signore 5 Ludovica sta usando Marcello?

Marcello non vuole che il socio dia per scontato che vada lui al Circolo nella puntata 113 della stagione 5. Come mai non scalpita per andarci? È successo qualcosa con Ludovica? No, il problema è che non è successo niente. Non ha intenzione di andare al Circolo perché non vuole darle l’impressione che vada lì per lei. Marcello ha l’impressione di essere una ruota di scorta: viene contattato dalla bella Brancia solo quando è disperata. Il Paradiso delle Signore 5 Ludovica sta usando Marcello come pensa lui?

Marcello è sicuro di piacerle, ma lei ha vissuto in un mondo in cui quelli come loro sono tappezzeria. Non tutte le ricche sono così… Ma tra Marcello e Ludovica non può funzionare secondo Barbieri perché sono troppo diversi. Qualora Salvo dovesse incontrarla e lei dovesse chiedere di lui, la bugia che Salvo si dovrebbe inventare è che è partito per l’Australia.

Il Paradiso delle Signore 5 Ludovica ama Marcello in realtà?

Il Paradiso Delle Signore 5 Puntata 113: Ludovica Brancia Di Montalto e Marcello Barbieri interpretati da Giulia Arena e Pietro Masotti Credits Rai

Ludovica entra in Caffetteria. Marcello è furioso perché lei è sparita. Del resto lui ha fatto lo stesso. Lei lo cerca solo quando è triste! Ludovica gli ha notare che lui è l’unico che la capisca. La ragazza gli racconta della Villa: sta per essere venduta. È la casa in cui è nata e in cui è cresciuta. Il giovane cerca di rincuorarla: nessuno porterà via a lei i ricordi. In giardino c’è l’altalena di quando era piccola e lei si immagina che ci sia ancora suo padre a spingerla. Ludovica sperava che la situazione non fosse così grave. Marcello sa cosa vuol dire l’assenza: la persona più importante della sua vita è in Australia. Ludovica gli chiede come faccia a sopportare una distanza così ampia. Non hanno scelta. Devono andare avanti. Ludovica non si fa mai vedere così fragile, esposta, ma di Marcello si fida.

Questo è quel che dice: ne Il Paradiso delle Signore 5 Ludovica ama Marcello o lo sta usando? Nella puntata 114 della stagione 5 Salvatore mette di nuovo in guardia l’amico. La Brancia la sa lunga e conosce come sfruttare i punti deboli altrui…