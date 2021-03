harrow-3-stagione-in-onda-nel-2021

Harrow 3 stagione quando esce? Nel 2021

Harrow 3 stagione quando esce? Il terzo ciclo di episodi debutta nel corso del 2021 negli Stati Uniti come annunciato dal comunicato stampa ABC. La serie tv australiana creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath ad ottobre 2019, infatti, è rinnovata dal network per una terza stagione.

A confermare l’entusiasmo è la direttrice a capo di ABC, Sally Riley, che durante un’intervista afferma: “Dopo la drammatica conclusione della scorsa stagione, siamo entusiasti di riportare Harrow con la terza stagione! L’incredibile cast, i casi convincenti e le meravigliose location del Queensland si sono rivelati un successo per il nostro pubblico di riferimento, quindi non vediamo l’ora di continuare l’avventura”.

Harrow 3 in Italia quando arriva?

Nel nostro Paese la serie viene trasmessa in prima tv su Fox Crime. È sul canale 116 di Sky, infatti, che vanno in onda sia la prima sia sia seconda stagione di Harrow. Il primo episodio in assoluto dal titolo originale Actus Reus (Guilty Act), di cui da noi è mantenuta solo la parte iniziale “Actus Reus” va in onda il 5 ottobre 2018. Lo stesso giorno su Fox Crime viene trasmesso anche l’episodio 1×02 Ex Animo – titolo originale Ex Animo (From The Soul).

continua a leggere dopo la pubblicità

Harrow 2 in Italia esce venerdì 30 agosto 2019 in prima serata. Alle 21.05 del penultimo giorno di agosto 2019 inizia la seconda stagione della serie in Italia, sempre su Fox Crime. Quando potrebbe uscire quindi Harrow 3 anche in Italia? Immaginiamo tra il 2021 e il 2022, essendoci stato – per i primi due cicli di episodi – uno scarto di qualche mese tra il debutto australiano e quello italiano.

Harrow 3 quante puntate ha

Sono dieci le puntate che compongono la terza stagione di Harrow. La regia è affidata a Ioan Gruffudd, Tony Tilse, Grant Brown, Catherine Millar, Mairi Cameron e Peter Andrikidis.

I produttori sono Deborah Glover, Nathan Mayfield e Tracey Robertson con il supporto di Stephen M. Irwin e Leigh McGrath. I produttori esecutivi sono Nathan Mayfield e Tracey Robertson in aggiunta a quelli di ABC: Sally Riley e Brett Sleigh.

Harrow 3 cast, attori e personaggi

Torna come attore principale Ioan Gruffudd nel ruolo del protagonista. La novità nella terza stagione di Harrow è che assume il timone della regia dall’episodio 3×02.

continua a leggere dopo la pubblicità

Ritornano nei propri ruoli Damien Garvey nei panni di Bryan Nichols, e Darren Gilshenan in quelli di Lyle Fairley. Ella Newton torna invece nel ruolo di Fern Harrow, mentre Hunter Page-Lochard interpreta una volta Callan Prowd. Per Jolene Anderson che recita nei panni della dottoressa Grace Molyneux questa stagione è una vera sfida: dopo essere diventata mamma per la prima volta, a sole quattro settimane dal parto, torna sul set per le riprese di Harrow 3. Troviamo Faustina Agolley nei panni di Edwina Gharam.

Completano il cast Miriama Smith nel ruolo di Renee Warrington, Harrison Gilbertson nella parte di James Reed.

Nella terza stagione di Harrow ci sono anche diverse guest star, riportate qui in ordine alfabetico:

Diana Glenn

Finn Little

Kestie Morassi

Roz Hammond

Sara Wiseman

Harrow 3 stagione trama e anticipazioni

Harrow serie tv con protagonista Daniel Harrow, interpretato da Ioan Gruffudd Credits ABC e Sky

continua a leggere dopo la pubblicità

Di cosa parla la terza stagione di Harrow? Al centro della della scena troviamo ancora una volta l’anatomopatologo forense Daniel Harrow alle prese con nuovi intricati casi da risolvere. In particolare questa volta un giovane afferma di essere il figlio defunto di Harrow, affermazione che lascia tutti senza parole, compreso il nostro protagonista. Il giovane in questione è dunque il figlio di Harrow per davvero? Per scoprirlo, Daniel resterà intrappolato in un pericoloso mondo sotterraneo criminale, quello che gli impedirà di salvare le persone che più ama.

Nel finale della prima stagione, dal titolo italiano Mens Rea e originale Mens Rea (Guilty Mind), il sipario cala con la sparatoria in cui Daniel rischia di restare ucciso. In seguito a questo evento traumatico, il ricovero è d’obbligo, ma passa solo qualche giorno e poi l’anatomopatologo forense è pronto a tornare sul campo. Ormai è vulnerabile e non ha idea di cosa gli stia succedendo intorno. Il suo personaggio cambia radicalmente e ha una missione principale nella seconda stagione: trovare chi ha messo a repentaglio la sua vita per proteggere la figlia.

Fino a che punto si spinge Harrow per difendere le persone che ama? A questa domanda troviamo risposta nella terza stagione della serie.