Spread the love











Brutta disavventura per l’ex cavaliere di uomini e donne Enzo Capo: due malviventi si avvicinano in moto e gli rubano l’orologio Quello che è accaduto poche ore fa ad Enzo Capo è davvero assurdo. L’ex cavaliere di Uomini e donne ha subito una rapina a mano armata in pieno giorno davanti ad una stazione di […]

L’articolo Enzo Capo, rapina a mano armata per l’ex di UeD: rubato il Rolex (Video) proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...