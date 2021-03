Elettra Lamborghini e il terrore per le punture: la cantante è dimagrita. I dettagli. -FOTO

Elettra Lamborghini ha il terrore per le punture. La cantante è visibilmente dimagrita. Ecco i dettagli.

La cantante Elettra Lamborghini (IG Stories)

Momenti di terrore per Elettra Lamborghini. Ovviamente nulla di grave, la cantante ha semplicemente manifestato sui social una delle sue paure più grandi: fare le punture. La Twerking Queen appare scossa tra la storie di Instagram, giorni delicati per Elettra che sta affrontando la positività al Covid da sola in casa, salvo quando arriva il momento della puntura viene qualcuno a soccorrerla in quanto la stessa – come ha rivelato giorni fa – non è in grado di farsela da sola.

Ay Dios mio Yaaa…così scrive la Lamborghini mentre posta il video della tanto temuta puntura addominale: sdraiata sul letto, alza il maglioncino per sottoporsi al trattamento. Dal momento in cui ha annunciato la positività al virus circa una settimana fa – ammettendo anche di sapere chi sia stato a contagiarla – i 6,5 milioni di followers le stanno ancora più vicino.

Elettra Lamborghini si commuove sul web, le foto nostalgiche

La cantante Elettra Lamborghini (IG Stories)

Si percepisce tanta nostalgia tra le foto di Elettra postate tra le storie di Instagram: momenti dedicati alla musica, il suo primo amore…quando calcava i palchi d’Italia e faceva ballare a ritmo di reggaeton con i suoi pezzi i fans. Un pensiero rivolto altresì al suo cavallo che non può vedere causa quarantena. Ovviamente non poteva mancare il pensiero a suo padre, vista l’odierna ricorrenza.

Un collage di foto che la immortala insieme a Tonino Lamborghini che scandiscono alcune fasi della vita della cantante e personaggio televisivo: emergono infatti foto da quando era piccina a quelle più recenti, sino ad arrivare al giorno del matrimonio con Afrojack.

Momenti teneri che danno forza alla cantante soprattutto in questo periodo delicato. In attesa di ritornare alla normalità.