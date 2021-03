dom-ruinart-blanc-de-blancs-(2009)-festeggia-i-primi-50-anni

«La Maison Ruinart vi invita a partecipare al Dom Ruinart Champagne Breakfast», recitava il messaggio nella casella di posta elettronica, l’ennesima degustazione cui assistere in digitale via zoom. Niente affatto, i normali tasting virtuali diventati ormai routine per la stampa enogastronomica, sono ben lontani dal savoir-faire francese dedicato allo champagne, anche a distanza. E così se il lancio del nuovo millesimo Blanc de Blancs 2009 non è potuto avvenire in pompa magna, è stata comunque rispettata l’alta celebrazione quando si tratta di una bottiglia di prestigio proveniente dalla regione settentrionale della Francia (150 chilometri ad est di Parigi), la più famosa al mondo per le sue bollicine.

Modernità e storia a braccetto

Era il 1729 quando Nicolas Ruinart fondò la prima Maison de Champagne mai registrata fino ad allora, capendo fin da subito che questo vino frizzante sarebbe stato un successo, tanto da essere i primi anche nell’esportare e commercializzare le proprie bottiglie al di fuori dei confini nazionali. Quando arrivò il tempo di Claude Ruinart, si decise addirittura di acquistare le crayères, le famose “cattedrali sotterranee” di gesso (Patrimonio UNESCO) anticamente utilizzate per la costruzione di Reims, dove oggi le bottiglie della maison riposano a 38 metri di profondità, lungo 8 chilometri di bui e magici labirinti.



Di fatto nulla è cambiato ma tutto si è evoluto, a partire dal clima e quindi dalle scelte degli chef de cave che nel tempo si sono alternati per dare il loro tocco regale alle etichette prodotte. Dal 2007 la firma è di Frédéric Panaïotis, grande amante dello chardonnay e originario proprio della Champagne. «La punta di diamante delle migliori vendemmie, la cuvée Dom Ruinart celebra l’emblematico vitigno della famiglia, lo chardonnay. Nato nel 1959, da allora ha prodotto solo 26 vintage, fa seguito al vintage 2007 e segna il 50° anniversario tra il primo e l’ultimo vintage Dom Ruinart: 1959-2009», racconta emozionato. Questo nuovo Blanc de Blancs è interamente composto da Chardonnay di Grand Crus, l’82% proveniente dalla Côte des Blancs (Cramant, Avize, Chouilly e Le Mesnil-sur-Oger) e il 18% dai pendii a nord della Montagne de Reims (Sillery). Un vino completo, delineato da abbondanza aromatica e freschezza, vigore e grazia. Ed è proprio la freschezza a mantenerlo vivo durante l’intera bevuta. Un vintage dall’acidità sostenuta che non si rilassa mai e che, anzi, continua a spingere nel bicchiere, nonostante sia marcato anche il profilo gusto olfattivo che tende, prendendo un paio di gradi in più nel calice, a lasciarsi andare con il panorama dei sentori terziari di frutti canditi, dattero, panificazione, fico maturo, sempre però sostenuti dalla mandorla fresca che ravviva il sorso.

Figlio di un’annata difficile, con burrasche, grandinate e forti piogge durante il periodo di crescita, bilanciate nei mesi estivi da maturazioni uniformi e ottimali in un’estate particolarmente asciutta, è per questo ancor di più un millesimo valido e promettente. Invecchiamento sui lieviti di ben otto anni, dosaggio piuttosto basso di 4 grammi per litro e soprattutto un vino ospite d’onore a tavola, non come invitato ma come parte integrante del momento. In questo caso il pasto più intimo della giornata, la colazione pensata e realizzata per l’occasione dallo chef Eugenio Boer del ristorante milanese Bur: «Piatti semplici di gusto, “facili” come bere un calice di champagne in famiglia. La torta di rose con il culatello, che ci rimanderebbe al dolce, è qui invece in versione salata con il prodotto iconico della tradizione italiana, il culatello di zibello, e lo stesso vale per la focaccia farcita con mortadella al tartufo nero. Ancora le “patatine” di carote di Polignano con maionese fatta di caviale italiano e caffè, la Veneziana classica con una marmellata di melagrana, lamponi rose e pepe di sawarak, e poi un must francese in onore della Maison Riunart, ma ripieno di un simbolo della gastronomia italiana, il macaron con parmigiano reggiano».

«I Ruinart rendez-vous hanno come protagonisti gli champagne e gli abbinamenti gastronomici, e anche in questo particolare momento storico abbiamo voluto ricreare a casa la magia che caratterizza i nostri eventi. Alle cuvée Ruinart, contenute in una preziosa box, abbiamo affiancato le prelibatezze gastronomiche preparate da Eugenio Boer, perfette per accompagnare il nostro Champagne Breakfast», commenta la senior brand manager Ruinart, Silvia Rossetto.



Frédéric Panaïotis parla della 2019 come, forse, la più grande annata, ma solo intorno al 2030 si potranno assaggiare i risultati, per il momento godiamoci il Dom Ruinart 2009!