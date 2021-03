dalla-regione-stage-in-comunicazione-per-giovani-universitari.

Regione Lombardia offre a giovani universitari la possibilità di svolgere, durante il loro corso di studi, uno stage nell’area Comunicazione Istituzionale e Politiche Giovanili. Lo riferisce Palazzo Lombardia.

“È un’iniziativa – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo della Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini – alla quale teniamo molto. Offrire la possibilità di svolgere uno stage in Regione Lombardia rappresenta un’occasione concreta per i giovani universitari che vogliono mettersi in gioco e svolgere un’esperienza formativa per la loro carriera professionale”. Tra le tante attività quotidiane previste da questa nuova opportunità, i giovani stagisti avranno la possibilità di organizzare e gestire piani editoriali, realizzare testi e grafiche per i profili social, scrivere contenuti redazionali per il sito web e strutturare e condurre interviste.

“Per noi – spiega l’assessore Bolognini – il coinvolgimento dei giovani è un tema fondamentale, abbiamo e avremo sempre bisogno delle loro energie positive e delle loro idee innovative.” Tutti i dettagli relativi agli stage in Regione e alle università interessati dal progetto possono essere consultati sul sito di Regione Lombardia all’indirizzo https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Giovani/003-stageuni/003-stageuni



Le candidature possono essere inviate in ogni momento all’indirizzo email: giovani@regione.lombardia.it



È inoltre disponibile un video sul profilo ufficiale Instagram di Regione Lombardia all’indirizzo https://www.instagram.com/reel/CM1nnnfCHPF (MiaNews)