covid,-tre-regioni-passano-in-zona-rossa:-calabria,-toscana-e-val-d’aosta

Sono tre le regioni che dalla zona arancione saranno collocate in zona rossa dal prossimo lunedì 29 marzo: il Veneto resterà rossa

Covid, tre regioni passano in zona rossa (Getty Images)

In seguito agli ultimi dati della Cabina Regia, in serata, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nuove ordinanze che entreranno in vigore il prossimo lunedì 29 marzo. Saranno 3 le regioni che si apprestano a passare dalla zona arancione a quella rossa.

Mentre la Regione Lazio passerà in zona arancione allo scadere dell’ordinanza vigente, ovvero dal 30 marzo, si faranno più serrate le restrizioni per la Calabria, la Toscana e la Val d’Aosta. Difatti saranno queste 3 le regioni che faranno un passo indietro finendo nella “red list”.

Cattive notizie anche per il Veneto che fino a ieri era in bilico tra la zona rossa e quella arancione. La Regione governata da Luca Zaia infatti nella giornata di ieri si presentava con l’Rt pari a 1,10% dunque al limite dell’arancione con 250 positivi ogni 100mila abitanti. Ma gli ultimi dati non sono stati promettenti tanto da essere collocata in zona arancione.

Tra le regioni già collocate in zona rossa continuano a presentarsi con un’alta incidenza di contagi rispetto alla popolazione, l’Emilia Romagna, il Piemonte ed il Friuli Venezia Giulia. Questa ultima ha registrato 410 casi su 100mila abitanti nell’ultima settimana.

La situazione attuale in termini di contagi in Italia

Rallenta la curva dei ricoveri nelle terapie intensive e quella degli ingressi giornalieri negli ospedali come l’incidenza dei decessi in Italia. Nonostante in Toscana, in Piemonte ed in Friuli Venezia Giulia si continui a registrare un alto picco dei contagi, si osserva anche qui un trend di discesa per la curva degli ingressi in terapia intensiva.

In Italia oggi si sono registrati 23.987 nuovi contagiati, 457 morti e 19.764 guariti. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati +8 e +48 i ricoveri. Si registra dunque un tasso di positività del 6,8% con i 354.982 tamponi processati.