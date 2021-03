Coronavirus, aggiornamento 26 marzo, 100 decessi e 5.077 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Spread the love

A fronte di 60.804 tamponi effettuati, sono 5.077 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 2.400.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 60.804 (di cui 40.139 molecolari e 20.665 antigenici) totale complessivo: 7.942.837



– i nuovi casi positivi: 5.077 (di cui 160 ‘debolmente



positivi’)



– i guariti/dimessi totale complessivo: 583.133 (+2.400), di cui 6.287 dimessi e 576.846 guariti



– in terapia intensiva: 848 (+3)



– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.111 (-21)



– i decessi, totale complessivo: 30.285 (+100)

I nuovi casi per provincia:

Milano: di cui 1.460 a 625 Milano città;



Bergamo: 317;



Brescia: 696;



Como: 427;



Cremona: 189;



Lecco: 171;



Lodi: 84;



Mantova: 287;



Monza e Brianza: 548;



Pavia: 262;



Sondrio: 66;



Varese: 472. (LNews)