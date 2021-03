I bicchierini dolci con ricotta fresca e miele sono un dessert al cucchiaio interessante per il gusto e per la preparazione. Questa ricetta infatti prevede di preparare il latte di mandorla in casa, ma suggerisce un metodo molto veloce per farlo, che non impone lunghi ammolli o bollitura della frutta secca.

Le mandorle vengono frullate dopo un breve ammollo, e poi il composto viene filtrato con un canovaccio. Questa procedura è necessaria per recuperare la polpa di mandorla, anch’essa parte della ricetta. Se non si vuole usare un canovaccio, il filtraggio si può fare anche con un colino chinois, o un colino a maglia molto fine.

Per un dolce vegano si può sostituire la ricotta con del tofu, meglio se nella sua versione morbida, e il miele con lo zucchero bianco. Si possono anche aromatizzare conun po’ di vaniglia, della cannella o della polvere di cardamomo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per il latte di mandorle:

50 g Mandorle già pelate

350 g Acqua

Per il dolce:

50 g Zucchero A Velo

50 g Latte Di Mandorla

300 g Ricotta

35 g Miele

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei bicchierini dolci con ricotta fresca e miele cominciate col mettere in ammollo per un’ora le mandorle con l’acqua a temperatura ambiente.

Frullate il tutto, quindi filtrate il composto attraverso un fazzoletto di cotone.



Amalgamate la ricotta con lo zucchero a velo e il latte di mandorle, formando una crema omogenea.



Prendete anche le mandorle rimaste nel fazzoletto dopo il filtraggio, aggiungete il miele fino a creare una sorta di crema, ma più compatta e granulosa.

Distribuite quest’ultima sul fondo dei bicchierini (lo strato deve essere alto circa un dito), quindi aggiungete la crema di ricotta aromatizzata al latte di mandorle.



Completate i bicchierini con una mandorla intera e qualche fiorellino per decorare.