I bagel con salmone affumicato, panna acida e rucola sono un modo diverso di pensare ad un piatto unico, a casa o durante una scampagnata. Questa versione farcita con panna acida e salmone è una delle più classiche, che facilmente troverete nelle bakery di mezzo mondo.

Il bagel è un pane della tradizione degli ebrei della Polonia, si presenta a forma di anello e la sua caratteristica sta nel fatto che, dopo due fasi di lievitazione, viene prima cotto nell’acqua e poi al forno. Benché di origini europee, il bagel ha trovato la sua collocazione e grande diffusione in America e, da lì nell’ultimo periodo, è diventato molto conosciuto anche nel resto del mondo.

Ovviamente la farcia di questa ricetta è solo d’ispirazione, ma i bagel possono essere farciti seguendo la fantasia e la stagionalità dei prodotti.

Durata

Tempo di preparazione: 2 ore



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 33 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per i bagel:

200 g Farina Integrale

25 g Farina Manitoba

1 cucchiaino Lievito birra secco

1 cucchiaio Zucchero Semolato

1 cucchiaino Sale

100-150 ml Acqua tiepida

Tuorli d’Uovo

Semi Di Papavero o sesamo

Per la farcia:

Salmone affumicato

Panna acida

Insalata Rucola

Preparazione

Per preparare la ricetta dei bagel con salmone affumicato, panna acida e rucola, versate la farina integrale in una ciotola.



Aggiungete lo zucchero, il lievito e il sale, e a poco a poco versando acqua tiepida, ma non calda, cominciare ad impastare.

Quando l’impasto sarà omogeneo e sodo, mettetelo in una ciotola leggermente unta d’olio, copritelo con la pellicola e lasciatelo in un luogo caldo a lievitare per 1 ora e mezza circa.

Togliete l’impasto dalla ciotola, spolverate con un po’ di farina il piano di lavoro, stendete l’impasto con un matterello e dividetelo in 4 parti, con cui formerete quattro palline leggermente schiacciate (con un diametro di 7-10 cm).



Mettete ogni pallina su una teglia foderata con carta da forno.

Create un buco al centro aiutandovi con un bicchierino.



Coprite con un panno e fate lievitare in un luogo caldo per 30 minuti.

Riempite una pentola capiente di acqua, aggiungete un cucchiaio di zucchero e portate ad ebollizione.

Ritagliate la carta da forno sotto a ciascun bagel e, senza toccare i bagel, con una spatola prendete la carta e il bagel, uno alla volta, e immergeteli nell’acqua bollente.



Bollite per un minuto, poi rigirateli e bollite ancora un minuto.



Scolate e mettete su una griglia ad asciugare.

Intanto scaldate il forno a 200 °C.



Spennellate la superficie dei bagel con il tuorlo e cospargete con semi di sesamo o papavero.



Cuocete per 15-18 minuti, fino a doratura.



Sfornate e lasciate raffreddare su una griglia da cucina.



Farcite i bagel tagliandoli a metà con salmone affumicato, panna acida e rucola.