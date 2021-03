antipasti-pasquali:-50-ricette-da-fare-in-casa

L’antipasto è un piatto che racconta l’intenzione di un menu elaborato e rivela la voglia di fermarsi a lungo a tavola. Eccone 50 da fare in casa per la domenica di Pasqua: a base di uova e formaggi, carni e salumi, pesce

Gli antipasti pasquali sono importanti aprire al pranzo tradizionale. Sono infatti il primo piatto che serviremo in tavola e contribuiranno a far capire da subito che è una giornata diversa, che c’è aria di festa.



E se già l’antipasto è un piatto di per sé festoso che racconta l’intenzione di un menu elaborato e della voglia di fermarsi a lungo a tavola, con l’arrivo della Pasqua dobbiamo pensare a preparare quello giusto. Una portata delicata, ma allo stesso tempo eccentrica, sulla quale sarà piacevole soffermarsi un po’. E visto che nelle grandi feste non ci sono regole, potrete anche divertirvi nel mixare diversi antipasti, magari scegliendone uno per categoria, così da accontentare proprio tutti.

La nostra selezione di antipasti pasquali a base di uova e formaggi

Tartellette al porro e caprini, churros con salsa di Porto, soufflé di formaggio, miele e noci, scamorza fritta e uovo alla salvia, baci di dama al grana nei nidi di zucchina, crocchette di ceci con pesto di anacardi e bieta, torta di Pasqua con formaggio, nidi di pasta fillo con uova di quaglia, panini integrali con uova e spinaci, piccoli flan di finocchi, carciofi al tè affumicato, plumcake alla greca con feta e olive, aperitivo con praline di tuorlo, anelli ripieni di uova e carciofi, budino di grana con carciofi, cheesecake agli asparagi, crostata al grana con uova e asparagi, tortano di Pasqua, ovette nei nidi di carciofi e sfoglia, cestini di pasta fillo con ovetti di quaglia, fagottini con sorpresa.

Gli antipasti di Pasqua a base di carni e salumi

Torta di rose salata con indivia e prosciutto cotto, crocchette di carciofi e bacon, blinis di carota con scamorza, prosciutto e rucola, mini farinate con salsiccia piccante e indivia, coniglio con indivia e verdure, terrina di coniglio, insalata di petto di faraona marinato al miele, coni di salame Milano con ricotta e fave, torta salata di asparagi e prosciutto, taccole, fagiolini, fiori di zucca e pollo a dadini, cestini con carciofi e guanciale, crema cotta di fegatini con crostini, culatello e gelatina al Lambrusco, arancino sbagliato, spiga con cipollotti e prosciutto, saltimbocca di agnello.

Gli antipasti pasquali a base di pesce

Trota in salagione con sedano rapa e radicchio, millefoglie al sesamo con salmerino e asparagi, bicchierini con uova di salmone, scampi alle tre uova, pane al cacao con mousse di trota, crocchette di patate e baccalà, barba di frate con nocciole e bottarga, mousse di tonno e cipollotti con crostini alle olive, crostini alla provatura e alici, bignè con crema di insalate e capesante, gamberi crudi e quenelle di ricotta su crema di piselli, merluzzo in pastella e panzanella, nasello su crema di lattuga e speck.