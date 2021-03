Le zucchine ripiene con couscous e uvetta sono un piatto unico leggero e perfetto per l’inizio della primavera. Hanno un sapore dolciastro e l’aroma inconfondibile del curry.

Uno dei trucchi per la riuscita di questa ricetta sta nella cottura preliminare delle zucchine, da fare in padella con un dito d’acqua se non disponete di una vaporiera, ma da fare assolutamente al vapore se potete. Il risultato deve essere tenero ma ancora croccante, guai a lasciare che le zucchine diventino mosce. Appena cotte vanno raffreddate più in fretta possibile, per evitare che la cottura continui ma anche per mantenere un colore verde vivace.

Inutile dire che in questo piatto ci sono moltissimi ingredienti salutari: innanzi tutto la curcuma considerato un superfood per le sue virtù antinfiammatorie, ma anche le mandorle che sono ricche di vitamina E e di Omega3 e le uvette che aiutano a normalizzare i livelli di glucosio e trigliceridi nel sangue.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

5 Zucchine di medie dimensioni

80 g Couscous

80 g Uvetta

50 g Mandorle in lamelle

1 Uovo

1 cucchiaio Curry

1 cucchiaio Curcuma

2 cucchiaini Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta delle zucchine ripiene con couscous e uvetta, cominciate occupandovi delle zucchine che lesserete per circa 5 minuti intere in una padella con un mestolino di acqua.



Toglietele dal fuoco quando saranno morbide ma al dente.



Lasciatele intiepidire e preparate il couscous seguendo le indicazioni sulla vostra confezione.



Ammollate l’uvetta in acqua calda scolatela e versatela nella ciotola del couscous.

Aggiungete l’uovo, il curry e la curcuma.



Tagliate le zucchine a metà svuotatele della polpa e riempitele con il couscous. Ricoprite le zucchine con le mandorle a lamelle.



Infornate per circa 30 minuti e servite caldo.