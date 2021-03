vanessa-incontrada,-sui-social-scrive-“sei-una-…”-il-web-incredulo-chiede-spiegazioni-e-lei-corregge-il-tiro

Spread the love











Vanessa Incontrada è una bravissima attrice molto amata che ha regalato al suo pubblico dei ruoli davvero molto intensi e significativi. E’ un’artista versatile perché canta molto bene, recita in modo altrettanto egregio, e poi è un’ottima conduttrice, sciolta e a suo agio in quel ruolo. L’abbiamo vista diversi anni fa a Zelig, indimenticabile in coppia con Claudio Bisio ma anche più recentemente al fianco di Gigi D’Alessio.

Vanessa Incontrada fa una gaffe quando scrive sui social “sei una …”

Qualche giorno fa, Vanessa Incontrada, che è molto attiva sui social, ha scritto una frase che i suoi follower non hanno capito e per la quale le hanno chiesto spiegazioni.

Vanessa Incontrada, infatti, ha scritto: “Sei una Venezia”.

Nessuno ha chiaramente capito cosa volesse dire perché, in effetti, non è intuibile il pensiero che c’è dietro questa frase e così il popolo del web si è interrogato e l’ha interrogata sul significato di quella frase.

E allora Vanessa Incontrada ha risposto spiegando così: “Nei giorni scorsi sono stata a Venezia. Nelle mie stories ho scritto ‘Sei una Venezia!’ anziché ‘Sei unica Venezia!’. Comunque sei unica Venezia!”.

A quel punto i suoi follower hanno capito l’equivoco e l’errore e qualcuno ha anche pensato di farla diventare un’espressione per esprimere un complimento, intendendo per “Sei una Venezia“, sei qualcosa di unico e bellissimo.

Vanessa Incontrada “Io sono questa”

Vanessa Incontrada, da sempre si è schierata a difesa delle donne, della loro bellezza che prescinde dalla taglia dei pantaloni.

E così, qualche giorno fa, ha postato una foto che la ritrae bellissima e nella quale sfodera il suo più bel sorriso e ha scritto da corredo “Io sono questa”.

E’ stata sommersa dai like dei suoi follower che da sempre apprezzano la simpatia e la genuinità di questa artista.

Carlo Borriello, medico estetico e specialista in chirurgia maxillo facciale, ha dichiarato: “dichiarazioni come quelle rilasciate da Vanessa Incontrada sono molto utili nell’influenzare positivamente l’opinione pubblica, sgretolando pezzo dopo pezzo quel mito della perfezione che ancora domina Instagram e il mondo dell’immagine, creando false aspettative e inevitabili, spesso dolorose frustrazioni. Per una donna, di qualsiasi età, taglia e aspetto, vedere che una persona come Vanessa Incontrada, perennemente esposta alla luce dei riflettori, scelga di esprimere la propria, personalissima fisicità, per di più in maniera serena e consapevole, significa moltissimo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...