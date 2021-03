TUTTI I DANNI DEI LOCKDOWN. ECCO GLI STUDI CHE LO DIMOSTRANO – Enzo Pennetta

Ecco l’ultimo video del professor Enzo Pennetta, censurato da YouTube nel suo canale privato. Il professore, con dati alla mano, spiega l’inutilità e dannosità delle politiche di lockdown.

In un’intervista, andata in onda su DavveroTv, Mariano Bizzarri, professore di patologia clinica generale dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha ricordato che una serrata generale avrebbe senso solo per un periodo di tempo limitato, corrispondente a un massimo di quaranta giorni. Non a caso il termine corretto da utilizzare dovrebbe essere quarantena. Oltrepassato tale periodo di tempo, se il contagio non si riesce a contenere, non c’è più nulla da fare ed è inutile continuare a tenere persone segregate e attività economiche chiuse.

Il professor John P. A. Ioannidis, scienziato dell’università di Stanford, ha dimostrato che le curve epidemiologiche dei paesi che hanno adottato i lockdown e di quelli che non li hanno imposti sono per lo più identiche. Le misure restrittive, quindi, non hanno sortito alcuna utilità. Queste analisi sono state confermate anche dall’Università di Edimburgo.

Il lockdown non sarebbe solo inutile, ma anche dannoso. Secondo uno studio pubblicato su Science, le chiusure generalizzate “hanno come risultato unico quello di allungare il periodo pandemico”.

“I lockdown non servono a risolvere l’epidemia, servono a toglierci le nostre libertà”, è la conclusione del professor Pennetta.

Claudio Messora