TG BYOBLU24 | 25 marzo 2021 | EDIZIONE 19.00

Ecco alcune delle notizie del tg del 25 marzo 2021:

Il progetto per la riapertura delle scuole pensato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi prevede tamponi per tutti gli studenti ogni settimana, fin dall’infanzia. Partendo da questo fatto di cronaca approfondiamo quali possono essere però i rischi anche psicologici che si celano dietro l’utilizzo di tale strumento nei più piccoli.

Il ministro della Cultura del governo francese, Roselyne Bachelot, è stata ricoverata in ospedale per problemi respiratori. Era risultata positiva al virus. Aveva fatto pochi giorni prima il vaccino Covid. In Italia il professor Domenico De Masi è risulato positivo dopo due dosi. Se un vaccinato può infettarsi e infettare, che senso ha il passaporto vaccinale?



Si sta svolgendo proprio in queste ore la votazione al Parlamento europeo per l’introduzione del Digital Green Certificate: il passaporto sanitario che la Commissione europea ha proposto per regolare i movimenti dei cittadini europei. Secondo gli umori percepiti la votazione avrà esito positivo e a quel punto toccherà ai parlamenti nazionali dare l’ok o respingere questo progetto.

La questione libica rimane irrisolta con l’Italia che non è ancora riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano per difendere i propri interessi. Adesso il Ministro Luigi Di Maio è tornato a Tripoli, ma la situazione non sembra cambiata.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €92.224 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora

Grazie di reali notizie, buon lavoro! … di sconfitta in sconfitta, in sconfitta, in sconfitta e poi ancora in sconfitta … fino alla vittoria finale Felicità e coraggio al di sopra delle torri Occorre difendere le nostre libertà e la carta costituzionale che le garantisce, anche mediante l’informazione libera che voi assicurate… Leggi tutto Considerando quanto sia falsata l’informazione del mainstream ritengo sia fondamentale fare del ns meglio x mantenere e sostenere la LIBERA… Leggi tutto