temptation-island:-ex-tentatrice-paparazzata-con-un-calciatore

Una tentatrice della settima edizione di Temptation Island, Marialuisa Jacobelli, pare essere innamorata di un noto calciatore del Paris San German; la modella che si era intromessa tra Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis è nuovamente sulla bocca di tutti. L’indiscrezione, lanciata dal settimanale “Oggi” è molto dettagliata, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Marialuisa Jacobelli, figlia del noto giornalista sportivo, Xavier Jacobelli direttore di Tuttosport, è una valletta televisiva lanciata dal programma Temptation Island, nella settima edizione.

La bella Marialuisa è stata in grado di mettere in crisi, nel reality di Witty tv, la coppia formata da Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati; in queste è al centro della cronaca rosa, essendo la protagonista di un’indiscrezione lanciata dal magazine “Oggi”.

Secondo lo scoop, la modella avrebbe condiviso a Parigi una notte di passione con un calciatore della nazionale francese, nonché attaccante del Paris Saint German.

Marialuisa Jaboelli innamorata di Mbappè?

Marialuisa Jacobelli sarebbe sentimentalmente legata al calciatore 22enne Kylian Mbappé, bomber della nazionale francese e del Paris Saint Germain; secondo la notizia lanciata da “Oggi”, i due avrebbero condiviso una notte di fuoco in un hotel di Parigi, città nella quale la frequentazione starebbe andando avanti da un paio di settimane.

Il magazine ci tiene a confermare che la relazione verrà resa nota, con certezza, nelle prossime settimane; se non saranno direttamente i due interessati a parlare del loro amore, ci penserà sicuramente il mondo del gossip a farlo.

Gli indizi che incastrerebbero la bella Jacboelli sono dei post pubblicati in un hotel di lusso della capitale francese, con dei piatti di fragole e bicchieri di Champagne. Parigi è anche la città di Mbappè che, ormai da due anni, gioca nel PSG.

Nessuna foto ufficiale ancora dei due, ma le notizie arrivano anche da “insider” e fonti vicine che sono certi a proposito della natura di questo flirt; attenderemo l’ufficializzazione di questa coppia che, stando alle parole di “Oggi”, non tarderà ad arrivare.