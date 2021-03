tante-ricette-con-le-cime-di-rapa

Abbiamo già visto come scegliere e pulire le cime di rapa. Ora non resta che cucinarle.



Se avete già provato la più classica delle ricette con le cime di rapa, ovvero le famosissime orecchiette pugliesi, a questo punto non potete non sperimentare ancora e noi vogliamo proporvi 10 idee molto originali e gustose tratte dai nostri archivi.

Abbinamenti consigliati

Le cime di rapa stanno bene un po’ con tutto e con il loro retrogusto amarognolo, richiedono accostamenti di sapori forti e decisi. Sono ottime infatti in abbinamento con la carne, soprattutto quella molto saporita di maiale, ma anche con i formaggi e con il pesce.



Provatele con il baccalà, le alici, il formaggio di pecora, la salsiccia e con altri sapori intensi come questi. Ve ne innamorerete.



E se invece volete smorzarne il gusto amaro e addolcirle un po’, aggiungete una manciata di uvetta e pinoli.

Ricette facili con le cime di rapa

Oltre alle orecchiette che si preparano in poco tempo e con pochi ingredienti, ci sono altri modi molto semplici di portare a tavola le cime di rapa. C’è chi le ama al naturale, semplicemente cotte al vapore o bollite e condite con olio, sale e limone.



C’è chi le preferisce ripassate in padella con olio, aglio e peperoncino.



Ma per un pasto più completo o per un aperitivo sfizioso noi vi suggeriamo di servirle su una bruschetta di pane con un filo di olio, oppure di utilizzarle per farcire una pizza o riempire un panzerotto.



Un’alternativa al classico hamburger americano per una cena con amici? Provate il panino con salsiccia cotta alla brace e cime di rapa ripassate in padella. Un’idea tutta mediterranea e molto rustica che conquisterà tutti.



E per portarle a tavola come secondo adatto a tutta la famiglia, potete fare delle polpette aggiungendo della carne macinata o solo della ricotta per una versione vegetariana, oppure aggiungendo qualche uova potete preparare un’ottima frittata. Insomma, come un po’ con tutte le verdure in foglia, potete inventare tante ricette per tutti i gusti.

Tagliolini burro e cime di rapa.