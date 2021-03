SUMAYA ALAY PRESENTA SECOND SKIN: ELEGANZA, QUALITÀ E BUON GUSTO ITALIANO

di Sara Esposito

Sumaya Alay di origini arabe ma milanese d’adozione, coltiva qui, nella culla della moda, l’amore per la bellezza.

Lavora per 12 anni “dietro le quinte” e consegue il Master internazionale in Supply Chain Management. Due anni fa con questo bagaglio di esperienza, decide di creare Second Skin una linea che rispecchia in pieno il suo nome: eleganza, qualità e il buon gusto italiano la fanno da padrone.

La nuova collezione di Kimono è stata disegnata da Desdemona Varon, Jolly della moda. Per la donna l’ispirazione nasce da Drusilla Foer la sua stessa femminilità si può ritrovare in Patrizia Wessermann direttore di I Love Models, icona incontrastata della moda milanese, che ha posato per il brand donando grazia infinita alle immagini della campagna di Second Skin.

L’uomo invece è indubbiamente un uomo cosmopolita che viaggia e ama concedersi piccoli piaceri ogni giorno. “E qui la nostra ispirazione va da Nozaki a Mr. V entrambi artistoidi alla ricerca della passione umana.”

Il terzo di casa Second Skin è il Kimono corto, “terribilmente” adatto a tutti… pensato anche per le coppie che amano somigliarsi.

Sumaya Alay presenta… Divinity Selection: Venus, Eclipse and Eros

Il tutto è rigorosamente Made in Italy dalle stoffe alla manodopera.

Antonio Raia titolare della MP, dove sono stati confezionati i capi, ha accompagnato il brand in viaggio attraversando decine di corridoi all’interno degli Imperi dei Mastri Tessutai del Napoletano.

Second Skin sempre al passo con i tempi, ha deciso inoltre di non sprecare gli scarti dei tessuti e di creare una collezione di ciabattine Friulane interamente cucite a mano dalle signore scarpez della Carnia.

Le ciabattine creano così un match straordinario con i Kimono… e non ultimo Obi Belt, la cinta “che abbraccia moltissimi mondi…” realizzata con due cravatte reinventa la tipica cinta delle Geishe… Antico e moderno, assolutismo maschile e grazia in un unico oggetto, molto erotico.

Una collezione interamente Fashion Sustainability- Ethical Practice e Made in Italy, dai tessuti al confezionamento realizzato appunto a Nola (NA).

Noi di Gazzetta di Milano abbiamo voluto saperne di più. Di seguito la nostra intervista a Second Skin…

– D: Quali sono le principali influenze del brand?

– R: Il brand si ispira alla bellezza universale. Alla donna in ogni sua essenza da Drusilla Foer a Samantha Cristoforetti, donne straordinarie. E ad un uomo privo di pregiudizi, sicuramente Leonardo da Vinci sarebbe il nostro cliente preferito.

– D: Perché la scelta nella collezione è ricaduta sui Kimono e cosa volete comunicare con questo indumento?

– R: Il Kimono è per antonomasia un capo unico nel suo genere, ma allo stesso tempo rivisitato nei secoli, che ancora oggi infonde una sensazione straordinaria di forza ed eleganza.

– D: Che apporto hanno dato i Mastri Tessutai del Napoletano alla creazione della collezione e perché avete scelto proprio questo specifico filone?

– R: Abbiamo scelto e acquistato i tessuti proprio lì con loro, abbiamo visto come si tesse il lino e scelto ogni dettaglio con questi uomini d’altri tempi.

– D: Qual è la motivazione che ha spinto ad affidarvi a Desdemona Varon per la nuova collezione?

– R: Abbiamo incontrato Desdemona grazie ad una conoscenza comune, Carmela, che ringraziamo ancora oggi. Desdemona e Valerio, direttori creativi della DV, sono in tutto e per tutto la nostra Agenzia di Comunicazione e ci seguono a tutto tondo. Non è stato un caso scegliere lei come fashion designer, il suo gusto è sempre al passo con i tempi e le sue idee sono innovative pur mantenendo un recall costante al passato… una sorta di Luc Besson della Moda.

– D: E’ previsto un evento di presentazione eventualmente anche digitale? E come vi state muovendo in questo senso anche per gli eventi e le presentazioni delle collezioni nel periodo che stiamo vivendo?

– R: Aspettiamo il momento ideale che speriamo arrivi con la primavera per un evento tutto milanese… e non mancheremo di comunicarvelo tempestivamente, sperando di non essere troppo ottimisti.

Stay tuned folks!

http://www.sskinwear.com

Si ringraziano:

– La stella emergente Aurora Patelli che ha posato per noi insieme al Top Model Jivago Santinni di I Love Models

– Ester Piazza cantante lirica che ci ha offerto la sua dimora per lo shooting, ormai location straordinaria per noti set

– Bloom Milano per gli accessori

– I maniscalpo per il Grooming

– Carla Curione la nostra MUA d’eccezione

– Photo by Desdemona Varon

– Photo Editing by Valerio Viotti