realme-pro-8,-fotocamera-da-108-mp-e-un-design-tutto-nuovo

Spread the love

Il Realme Pro 8, dal nuovo design denominato AG-Crystal (176 grammi, super sottile con i suoi 8,1 mm di spessore e una trama del cristallo naturale su retro) fa scelte importanti in chiave privacy nella personalizzazione del software: il nuovo prodotto di realme è dotato della nuova realme UI 2.0, che supporta la personalizzazione del colore del tema sulla barra di notifica, i pulsanti di scelta rapida, l’impostazione delle icone dell’interfaccia e molte altre funzionalità tra cui tre opzioni di modalità dark. Il nuovo Spazio di gioco può bloccare la luminosità dello schermo e impostare una rete a doppio canale per garantire la stabilità della rete stessa; inoltre, può bloccare avvisi, notifiche e chiamate in entrata. Il nuovo Spazio privato consente agli utenti di nascondere le app e i file con una password. La funzione Security Shield permette di proteggere i pagamenti e monitora le autorizzazioni delle app. realme UI 2.0 ha anche migliorato l’utilizzo delle risorse di sistema del 45%, secondo i dati di realme lab, e il tempo di avvio delle app è stato ridotto del 23,63%.



4 di 4