Ogni mattina, Raimondo Todaro va allo scontro violento con i giudici di Ballando e lancia una bomba: “Attaccano perché …”, cala il gelo in studio

Spread the love











Raimondo Todaro è uno dei ballerini e insegnanti di ballo storici di Ballando con le stelle, il fortunatissimo programma condotto da Milly Carlucci che quest’anno è stato faticosissimo condurre a causa di tutte le restrizioni che sono state adottate a causa della pandemia e per i vari casi di positività che ci sono stati che, puntata per puntata costringevano la produzione a cambiare rotta.

Ma il programma è andato in porto ed è stata, comunque, una bellissima edizione come tutte le precedenti che sa far emozionare, stupire e divertire.

Raimondo Todaro ospite a Ogni Mattina lancia una bomba sui giudici

Ieri, Raimondo Todaro è andato ospite a Ogni mattina il programma che va in onda su Tv8 e che è condotto da Adriana Volpe.

Il programma si avvale anche di opinionisti fissi quali Giovanni Ciacci che, ad un certo punto, sembrava dovesse rinunciare a quel ruolo che tanto gli piace perché doveva partire per l’Isola dei famosi. Ma, poiché ha avuto il covid gli è stato impossibile far parte del programma perché, sottopostosi a tutti gli accertamenti medici che i naufraghi devono fare prima della partenza, i medici si sono accorti che il covid aveva lasciato strascichi importanti ai polmoni che gli riducono sensibilmente la capacità respiratoria e che sono incompatibile con un programma così estremo quale è l’isola dei famosi.

Raimondo Todaro, che conosce benissimo il programma perché ne fa parte fin dalla prima edizione, ha parlato in termini non proprio edificanti dei giudici e ha detto che: “Sfruttano il vip per emergere”.

Raimondo Todaro, che è il ballerino di Ballando che ha vinto più edizioni, ha detto a proposito dei giudici: “Delle volte vanno sul personale, quando ti attaccano su delle cose personali o sfruttano il vip per emergere loro, dà un po’ fastidio”.

Raimondo Todaro parla della sua esperienza a Ballando in coppia con Giovanni Ciacci

Raimondo Todaro ha parlato anche dell’edizione in cui ha ballato in coppia con Giovanni Ciacci e ha detto: “L’edizione con lui è stata la più importante”.

Raimondo Todaro, che in studio da Adriana Volpe ha ritrovato proprio il suo ex compagno di ballo, Giovanni Ciacci, ha avuto per lui parole bellissime.

Poi Todaro ha parlato dell’emozione che gli ha dato Fiorello quando dal palco dell’Ariston quest’anno lo ha imitato e ha detto: “È stato un colpo al cuore”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...