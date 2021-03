Melissa Satta confessa il dolore della separazione: “Desidero ricostruire..”

Spread the love

Durante una recente intervista, Melissa Satta ha ripercorso le fasi della difficile situazione che si è vista ad affrorontare

Melissa Satta (Getty)

Melissa Satta è una showgirl e modella italiana. Il suo esordio televisivo risale al 2005, con la partecipazione al programma “Mio fratello è pakistano”, condotto da Teo Mammucari.

Nello stesso anno accresce la sua notorietà grazie all’avventura di “Striscia la Notizia”, nelle vesti di velina, in coppia con Thais Souza Wiggers. Nel 2006 ottiene il suo primo ruolo come attrice, nella fiction targata Mediaset “Il giudice Mastrangelo”.

La Satta è stata anche co-conduttrice al fianco di Alberto Brandi di “Controcampo” nella stagione 2009/2010, mentre in seguito è stata una concorrente del talent show di Rai 1 “Lasciami cantare!”, presentato da Carlo Conti.

Un’altra importante esperienza nel piccolo schermo l’ha avuta dal 2013 al 2018, periodo nel quale è stata il volto femminile della trasmissione sportiva “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”.

Nel corso della sua carriera da modella invece, Melissa è stata sulla copertina di diverse riviste di moda. È comparsa infatti sulla prima pagina di “Maxim”. Inoltre è testimonial di altri famosi marchi, come “Nike”, “Calzedonia”, “Sweet Years” e “Stroili”.

Leggi qui -> Melissa Satta contro il famoso giornalista: falsità e menzogne

Leggi qui -> Diletta Leotta, il video sexy su Instagram che non ha spiegazione – VIDEO

Melissa Satta si racconta

La showgirl spesso ha fatto parlare di sé anche per quanto riguarda le cronache rosa. Dal 2003 al 2006 è stata insieme all’ex modello Daniele Interrante. Nel 2011 si fidanza con il calciatore Kevin Prince Boateng, con il quale cinque anni dopo convola a nozze. Dalla loro relazione è nato suo figlio, di nome Maddox.

Come racconta ai microfoni di “Verissimo”, la loro è stata una relazione travagliata, caratterizzata da alti e bassi. All’inizio del 2019 si sono separati, per poi tornare insieme verso la fine dello stesso anno.

Nonostante le difficoltà del rapporto, Melissa afferma che è stata una storia d’amore stupenda. La chiusura definitiva è arrivata a dicembre scorso, dopo aver riprovato fallimentarmente a ricostruire la relazione.

Anche se il sentimento si è spento, la Satta ci tiene a specificare che è rimasta in buoni rapporti con il calciatore, al quale sarà per sempre grata per tutto quello che hanno trascorso insieme.

Successivamente la modella confessa a Silvia Toffanin che la coppia resterà comunque legata intorno al figlio, che è già stato messo al corrente della decisione presa in comune accordo dai suoi genitori.

In conclusione l’ex compagna di Boateng afferma di essere pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”.