Isola dei Famosi: chi è Tommaso Zorzi? Carriera e vita privata

Tommaso Zorzi, influencer, è uno dei tre opinionisti in questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Ma cosa sappiamo sull’eclettico milanese? Quanti anni ha? Quando è iniziata la sua carriera? I suoi amori? Scopriamo tutto sul vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Tommaso Zorzi è stato scelto, insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, come opinionista all’Isola dei Famosi. Ma no solo. La produzione gli ha offerto anche la conduzione del programma online del reality, visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale http://www.mediaset.it.

Tommy si definisce un ragazzo testardo e impulsivo, tuttavia ha imparato a non giudicare mai nessuno. Ma vediamo le sue passioni e conosciamo meglio l’influencer che è stato il matador della Casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi: la carriera

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla carriera del vulcanico Tommaso Zorzi. L’influencer ha debuttato nel mondo dello spettacolo qualche anno fa quando ha preso parte al noto programma di MTV Riccanza. Il giovane è stato anche inviato del Festival di Sanremo.

Nel 2018 l’eclettico blogger è diventato concorrente di Dance Dance Dance e poi di Pechino Express. Il 13 maggio 2020 Zorzi ha anche pubblicato il suo primo libro:“Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri”, romanzo ispirato alla sua vita privata e sentimentale.

A settembre 2020 è arrivata per l’influencer la vera svolta: Alfonso Signorini lo ha scelto come concorrente del Grande Fratello Vip 5. La sua partecipazione è esplosiva: Tommaso buca lo schermo e conquista ancora di più il pubblico. L’influencer è lanciato nel mondo della televisione. E la partecipazione all’Isola dei Famosi ne è la prova.

Tommaso Zorzi: vita privata

Tommaso Zorzi è nato il 2 aprile 1995 a Milano. Il giovane blogger proviene da una famiglia benestante di Milano. Suo padre Lorenzo è amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione milanesi, mentre sua madre Armanda Frassinetti lavora come dietista.

A 18 anni l’influencer è andato in Scozia, dove ha imparato la lingua, poi si è trasferito a Londra dove ha iniziato un corso di studi in Economia e Business Management. E proprio la vita inglese lo ha aiutato a capire meglio se stesso e comprendere di essere omosessuale. A quel punto a soli 18 anni ha fatto coming out. Il 26enne è fidanzato? Attualmente dice di essere single. In passato ha avuto una storia con Iconize, terminata nel 2018, e una frequentazione con Armando Condemi, un designer di Milano.

