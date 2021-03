involtini-di-carne-alla-siciliana:-semplicemente-irresistibili!

Spread the love

Alla messinese, alla palermitana… sono diverse le varianti, ma uno solo il risultato: gli involtini di carne alla siciliana sono una pietanza gustosa e semplicissima da preparare. Sono poco conosciuti al di fuori della regione dove vengono chiamati braciole. Infatti, sono ancor più gustosi se preparati alle brace, ottenendo così un sapore affumicato e particolare. Ma non preoccupatevi, saranno ottimi anche alla piastra o alla griglia. Scopriamo insieme come preparare gli involtini di carne alla siciliana.

La ricetta degli involtini di carne alla siciliana

Ingredienti

Per preparare gli involtini per 4 persone vi serviranno: 500 g di fettine di manzo sottili (tipo carpaccio), 120 g di pangrattato, 1 spicchio d’aglio, 200 g di caciocavallo (meglio se siciliano) o in alternativa provolone, 20 g di parmigiano, 20 g di pecorino, prezzemolo qb, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Procedimento

Tritate pecorino, parmigiano, lo spicchio d’aglio, sale, pepe e il prezzemolo. Mescolate tutto con il pangrattato.

Stendete su un piano le fettine di carne e ungetele leggermente con l’olio. Ponete al centro di ciascuna una spolverata del mix appena preparato, e un cubetto di caciocavallo.

Arrotolate la carne e infilzate più involtini (quattro o cinque) su stecchini da spiedo. Spennellate gli spiedini con l’olio e ripassateli nel pangrattato condito.

Accendete la piastra o la griglia (oppure utilizzate una semplice padella antiaderente) e cuocete le braciole girandole da entrambi i lati. Dovrete ottenere una crosticina gustosa. Servite gli involtini alla siciliana ben caldi.