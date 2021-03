il-metodo-kominsky-3,-dal-28-maggio

È ufficiale, Il Metodo Kominsky torna con la stagione 3. Risale infatti al 2 luglio 2020 la notizia ufficiale diffusa da Netflix che tramite un tweet annuncia il rinnovo della comedy.

Allo stesso tempo però la bella notizia è accompagnata da un’altra comunicazione meno piacevole, dato che la terza stagione è anche quella finale. Dunque niente da fare per Il Metodo Kominsky 4 stagione che non ci sarà.

The Kominsky Method has been renewed for a third and final season.

Creator Chuck Lorre said, “It’s been an incredible experience to see the warm response from both audiences and critics. I’m excited to wrap up the story with this final chapter.”

