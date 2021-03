il-finale-di-your-honor,-spiegato

Come finisce la stagione 1 di Your Honor?

Bryan Cranston (conosciuto in particolare per Breaking Bad e Malcolm in the Middle) è tornato in una nuova ed entusiasmante serie televisiva. Scopriamo subito come finisce la prima stagione di Your Honor. La puntata conclusiva è andata in onda su Sky Atlantic il 24 marzo 2021, ma è disponibile anche su NOW.

Lo show, ideato da Peter Moffat, è tratto dalla serie israeliana Kvodo. Adam, il figlio del giudice Michael Desiato, causa un incidente stradale, in cui perde la vita Rocco, il figlio di un boss di New Orleans. Il ragazzo, invece di aiutare la vittima e parlare con i soccorsi, decide di fuggire. Il padre, dopo aver ascoltato la confessione del figlio e scoperto l’identità del ragazzo rimasto ucciso, decide di aiutare Adam a nascondere le prove così da evitare la possibile vendetta da parte del padre di Rocco. I protagonisti vengono scaraventati in un vortice di imprevisti e pericoli.

ATTENZIONE: quello che segue è la spiegazione integrale del finale della prima stagione di Your Honor e include grossi spoiler su tutto quello che succede.

Your Honor finale, trama ultima puntata

Bryan Cranston interpreta il giudice Michael Desiato. Credits: Showtime via Sky.

Adam scopre che la madre ha avuto in passato una relazione extraconiugale, ma Michael (suo padre) sottolinea quanto fosse meravigliosa questa persona e racconta alcuni aneddoti al figlio. Lee (avvocatessa che segue il caso di Kofi), determinata a scoprire la verità, incontra Big Mo (boss della banda dei Desire). Quest’ultima rivela al legale che Kofi ha rubato l’auto solo il giorno dopo l’incidente. Nel frattempo, Nancy Costello (una detective) va al cimitero e, parlando con un senzatetto, inizia a sospettare che la storia di Michael sia stata creata per sviare le indagini.

Il processo in cui verrà deciso il destino di Carlo procede: l’imputato racconta la propria versione. Kofi sarebbe entrato nella cella, avrebbe chiuso la porta e sferrato diversi attacchi, per poi uscire in autonomia dalla stanza (dopo un violento scontro). Carlo sembra sincero, anche se il pubblico è consapevole che si tratta di una bugia. Consapevolezza che viene ulteriormente confermata dalle indagini di Lee: la donna, dopo aver visitato la prigione, scopre che le porte non possono essere aperte dall’interno.

Nancy si confronta con Michael, con la convinzione che il giudice stia nascondendo qualcosa. Charlie (politico e amico del protagonista) propone un accordo alla detective. Chiede alla donna il silenzio in merito alla questione di Michael e lui, una volta diventato sindaco, eliminerà la corruzione dalla polizia. Lee si reca da Michael e lo accusa dell’omicidio di Rocco. Mettendo insieme i pezzi, l’avvocatessa capisce che in realtà è stato Adam a causare l’incidente mortale.

I Baxter (la famiglia di Carlo) sentono in tribunale la registrazione della telefonata effettuata dal pirata della strada che ha ucciso il figlio e corrono fuori, vedendo Adam con un inalatore. Riconoscono quel lamento, quella voce: capiscono che era Adam a guidare l’automobile.

Carlo viene condannato?

Stiamo quindi per scoprire come finisce la prima stagione di Your Honor. Dopo alcuni estenuanti giorni arriva il verdetto. L’intero processo è stato in realtà sabotato dal giudice Desiato, costantemente minacciato da Jimmy Baxter. Michael ha tentato di far vincere Carlo, spingendo addirittura una giurata a ritirarsi.

Alla fine, la giuria raggiunge un responso: Carlo viene dichiarato non colpevole. Sono numerose le persone che conoscono la verità riguardo Michael Desiato. Anche Fiona McKee sembrerebbe aver intuito qualcosa, come rivelato dal suo sguardo.

Il giudice Michael Desiato interpretato da Bryan Cranston. Credits: Showtime via Sky.

Adam muore?

Dopo il verdetto, la famiglia Baxter organizza una festa. Fia – la sorella di Carlo – invita Adam, che accetta di recarsi presso la struttura. Eugene, nel frattempo, porta i soldi (incassati da Michael in seguito alla vendita di una palla da baseball) a un misterioso uomo.

Jimmy, oramai certo che sia stato Adam a causare l’incidente in cui il figlio ha perso la vita, telefona a Michael, parlandogli dell’inalatore e minacciando suo figlio. Il giudice corre verso l’albergo, ma la sicurezza lo blocca.

Eugene riesce a intrufolarsi all’interno del locale e – impugnando la pistola acquistata poco prima – spara un colpo. Il suo obiettivo è Carlo, ma la pallottola colpisce Adam, che cade. Jimmy abbraccia Fia: entrambi sono visivamente scossi. Michael entra disperato nell’albergo, si dirige verso il figlio e lo abbraccia, mentre il ragazzo esala i suoi ultimi respiri.