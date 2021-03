gianni-morandi-pubblica-una-foto-dall’ospedale-e-il-web-lo-attacca-duramente

Spread the love











Gianni Morandi, il noto cantante bolognese, dopo due settimane, si trova ancora ricoverato presso il Centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena. Sembra che il cantante sia rimasto vittima di un incidente, avvenuto nella sua abitazione, mentre bruciava delle sterpaglie. Le sue condizioni di salute hanno destato parecchia preoccupazione, ma adesso sembra aver già recuperato tanto, anche se dovrà stare ancora qualche giorno in ospedale. Proprio nella giornata di ieri, però, il cantante ha postato una foto che lo ritrae seduto sul letto dell’ospedale in compagnia della moglie e proprio questo scatto sembra aver scatenato una polemica infinita sui social. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Gianni Morandi pubblica una foto insieme alla moglie

Come abbiamo già anticipato, nelle scorse ore il cantante ha postato sui social una foto. In questa si vede bene Gianni seduto sul letto d’ospedale, insieme alla moglie che lo sta aiutando a consumare il pranzo. Gianni appare con entrambe le mani fasciate, mentre la moglie gli porge un cucchiaio. Nella didascalia della foto si legge: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…”.

La foto, pubblicata su Facebook, da una parte ha fatto molto piacere ai fan del cantante, ma dall’altra ha scatenato una polemica. In molti, infatti, si sono chiesti come mai la moglie Anna, fosse in reparto, visto che in quasi tutti gli ospedali italiani, da circa un anno, nessun paziente per via del Covid-19, può avere un parente o qualcuno che possa assisterlo.

Come già detto, se in molti hanno commentato lo scatto in modo positivo, altri hanno criticato la scelta del cantante di postare questa foto, soprattutto in un momento così delicato per tutti noi. “Ogni tanto bisogna farsi coccolare“, ha scritto un utente. Poi, il resto dei commenti sembrano essere una critica. “Quindi la moglie di Morandi può assistere il marito in ospedale, idem il marito della Ferragni. Mentre noi comuni personcine anonime dobbiamo lasciare i nostri cari all’ingresso dell’ospedale e rivederli se tutto va bene una volta guariti”. Questo quanto scritto da un altro utente, ed ancora un altro scrive che questa foto si sarebbe potuta evitare in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui ci sono persone che sono costrette a stare in ospedale da sole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...