giallo-in-stazione,-macabra-scoperta:-trovato-il-corpo-carbonizzato-di-un-uomo

Questa mattina a Surbo, in provincia di Lecce, è stato rinvenuto sul tetto di un treno il cadavere carbonizzato di un uomo. Indaga la polizia.

Choc allo scalo ferroviario di Surbo, in provincia di Lecce, dove è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo sul tetto di un treno. Il convoglio era partito ieri sera da Milano ed è giunto questa mattina presso lo scalo nel leccese, dove è avvenuto il ritrovamento. Sul posto sono sopraggiunti, una volta lanciato l’allarme, i vigili del fuoco per il recupero del corpo e gli agenti della Polizia Ferroviaria per le indagini e gli accertamenti del caso.

Lecce, choc in mattinata: rinvenuto sul tetto di un treno il cadavere carbonizzato di un uomo

Nella mattinati di oggi, venerdì 19 marzo, presso lo scalo ferroviario di Surbo, piccolo comune in provincia di Lecce, è stato ritrovato il cadavere di un uomo sul tetto di una locomotiva di un treno. Nel dettaglio, come riporta la stampa locale e la redazione di Repubblica, si tratta dell’Intercity partito nella serata di ieri da Milano e giunto questa mattina a Lecce. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di recupero del corpo rinvenuto carbonizzato.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato le indagini e gli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo. Dai primi accertamenti, riporta La Repubblica, pare che si tratta di un uomo sui 34 anni di origini magrebine che indossava più strati di indumenti. Non è stata ancora confermata la causa del decesso, ma sul corpo pare siano state ritrovate ustioni che sembrerebbero compatibili con la folgorazione. In tal senso, a far chiarezza potrebbe essere l’autopsia che dovrà disporre l’autorità giudiziaria. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale del capoluogo pugliese.

La locomotiva sulla quale è stato rinvenuto il cadavere, riferisce Repubblica, è stata portata a Surbo per le operazioni di lavaggio e manutenzione.