fossano:-auto-va-fuori-strada-e-si-ribalta-sulla-sp-192

Incidente stradale nella serata di oggi (24 marzo) a Fossano: sulla SP 192, al km 2+300, un’auto è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi su un fianco. Sul posto, all’altezza del civico 18 (Via Ceresolia), i Vigili del Fuoco di Cuneo e Fossano, per la messa in sicurezza ed estrarre dall’abitacolo la persona coinvolta, i carabinieri di Fossano ed il 118.

La conducente della vettura, affidata alle cure mediche, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.