Figli di vip che resteranno senza eredità: i 10 incredibili casi

Sono 10 i casi trovati di figli che non avranno l’eredità dei genitori a disposizione per il loro futuro.

Il musicista Elton John (GettyImages)

Sembra essere una nuova moda, tra i vip mondiali, quella di non lasciare un’eredità da sperperare ai propri figli. In particolare, abbiamo trovato 10 situazioni che hanno visto genitori, con patrimoni milionari, annunciare di non lasciare denaro ai propri rampolli.

Fra i nomi più di spicco ci sono quelli di Bill Gates, Elton John, Mark Zuckerberg, Sting e di Gordon Ramsey. Ognuno di loro ha una motivazione e, soprattutto, sembra vogliano tutelare la crescita professionale dei loro ragazzi.

L’eredità non verrà concessa a tutti i figli dei vip

Il cofondatore di Microsoft Bill Gates (GettyImages)

Il sogno di ogni persona è quello di avere delle eredità imponenti alle spalle, ma ciò potrebbe portare molti giovani ad adagiarsi troppo. Questo è il modo di pensare di diverse star mondiali che hanno scelto di non lasciare l’eredità ai propri figli.

Alcuni di loro sono intenti a donare per le persone più disagiate nel mondo, altri pensano che stare senza troppi soldi aiuterà i propri ragazzi nella crescita professionale. Ad esempio, il caso del famoso chef Gordon Ramsey è quello di 5 figli da crescere. Ha deciso di lasciare loro solo una piccola parte del vasto patrimonio da 160 milioni di dollari, per il resto gli consiglia di andare a lavorare.

Elton John ha deciso di privare i figli di alcuni beni durante lo sviluppo. Questa sua idea proviene dalle dinamiche di crescita che hanno avuto i suoi figli, abituati da piccoli a stare nella ricchezza e nei migliori comfort.

Sting, come gli altri e due, ha affermato da tempo che i figli devono imparare a lavorare e che gli devono chiedere poco per i loro bisogni. “Loro lo sanno” affermava tempo a dietro il famoso cantante.

Tra gli altri che hanno preso questa decisione drastica verso i figli ci sono: la giornalista Nigella Lawson, con 2 figli e una acquisita; gli attori Ashton Kutcher e Mila Kunis, con 2 figli; Gene Simmons musicista dei Kiss che dice “i miei figli si devono alzare dal letto e andare a lavoro”; il regista George Lucas, impegnato nello sviluppo della scuola; l’imprenditore Warren Buffet, che lascerà solo l’1% ai figli.

L’eredità di Gates e Zuckerberg finirà in beneficienza

L’amministratore delegato di Facebook Zuckerberg (GettyImages)

Fra i tanti, Bill Gates, famoso per essere tra i più grandi benefattori del mondo, ha deciso di lasciare una decina di milioni di dollari per i suoi tre figli. Insomma, sembra che proprio all’asciutto questi ragazzi non rimangano.

Mark Zuckerberg ha deciso di donare ad associazioni umanitarie il 99% dell’eredità del figlio primogenito. Questo avverrà durante la sua crescita, progressivamente, ma non si parla ancora di cosa deciderà per la sua seconda figlia